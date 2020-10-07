Мишустин распорядился повысить налог на вывод доходов в Люксембург

Ставка налога на дивиденды и проценты, которые выводятся в Люксембург, повысится до 15%. Исключение будет сделано для институциональных инвестиций и публичных компаний Люксембурга с рядом ограничений - для них ставка составит 5%.

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил проект протокола о внесении этих изменений в Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Люксембургом, сообщает правительство. Об аналогичных изменениях в СИДН Россия договорилась с Кипром и Мальтой и ведет переговоры с Нидерландами по поручению президента Владимира Путина.

В марте он обратил внимание на несправедливость налогообложения доходов, которые выводятся в офшорные юрисдикции, и распорядился скорректировать соглашения с такими странами с тем, чтобы такие доходы облагались по тем же ставкам, что и внутри России, то есть 15%.

Минфину поручено провести переговоры с Люксембургом и обеспечить подписание протокола о внесении изменений в СИДН.

Люксембург использовался российскими группами для создания холдинговых компаний с целью осуществления IPO на иностранных биржах, люксембургские банки активно кредитуют российские компании. Распоряжение главы правительства предусматривает безналоговую выплату процентов по банковским кредитам и обращающимся еврооблигационным займам.