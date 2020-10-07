МВД: В период пандемии снизились показатели по домашнему насилию

Во время пандемии коронавирусной инфекции количество фактов бытового насилия снизилось. Такие данные на заседании Совета Федерации привел министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев.

По его словам, за восемь месяцев 2020 года количество зарегистрированных правонарушений в этой сфере сократилось почти на 3 процента. "Особо хотел бы подчеркнуть, что органы внутренних дел готовы реагировать на каждое сообщение о факте бытового насилия, однако по разным причинам потерпевшие не всегда обращаются в полицию. А если обращаются, то порой на следующий день просят прекратить проверку", - рассказал глава МВД России.

Колокольцев отметил, что особенно тема бытового насилия привлекла внимание общества на фоне пандемии. Хотя этой проблемой полиция, по словам министра, занимается не первый год. "Главам регионов рекомендовано рассмотреть вопрос о создании кризисных центров для оказания пострадавшим помощи. Также полиция усилила работу с людьми, состоящими на профилактических учетах", - отметил министр.

В период действия карантина, по словам Владимира Колокольцева, сотрудники полиции работали в усиленном режиме и контролировали соблюдение самоизоляции, в том числе со стороны прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.