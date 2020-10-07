МВД: В РФ выросло число преступлений в интернете и в лесной сфере

По данным за прошедшие месяцы 2020-го года, в России уже зафиксировано 363 тысячи киберпреступлений, что на 77 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. "В каждом пятом регионе России число подобных преступлений увеличилось в 2 и более раз", - отметил глава МВД России, пояснив, что рост киберпреступности объясняется не только доверчивостью граждан, но и пробелами в безопасности банковских систем, включая утечку данных о клиентах.
Увеличение показателей в криминальной статистике зафиксировано и в преступлениях, совершаемых в лесной сфере. "С начала этого года органами внутренних дел задокументировано более 1 тысячи преступлений в сфере лесопромышленного комплекса. Это на 7,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. А вообще удельный вес от числа выявленных преступлений со стороны других правоохранительных федеральных органов - это 74 процента", - сказал Владимир Колокольцев.
В частности, по словам главы МВД России, в Забайкальском крае пресечена деятельность преступного сообщества, в которое входили граждане России и Китая. Они занимались контрабандой пиломатериалов, размер ущерба - свыше 2 млрд рублей. "Это прямой ущерб, если посчитать экологический ущерб, конечно сумма будет гораздо больше", - добавил Колокольцев.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью "РГ" рассказал о расследовании преступлений, совершаемых в лесной сфере.