На горячей линии Почты России заработал голосовой помощник

Почта России запустила голосового ассистента на своей горячей линии. Технология разгрузила операторов колл-центра - на данный момент почти 30% обращений обрабатываются в автоматическом режиме.

Клиентам теперь нужно в два раза меньше времени на диалог с компанией: если на общением с оператором уходит в среднем 3 минуты, то с голосовым помощником время сократилось до 1,5 минут. "Особенно эффективно он позволяет справиться с пиковыми нагрузками, например, в период повышенного спроса в предновогодний сезон или во время самоизоляции", - говорится в сообщении Почты России.

Новый голосовой ассистент разработан на базе Yandex SpeechKit. Сейчас он обслуживает запросы клиентов по 9 тематикам - помогает найти нужное почтовое отделение на всей территории России, отвечает на вопросы о режиме работы, сообщает статусы посылок и писем, рассказывает, как отправить посылку или как получить отправление на дом.

При этом голосовой ассистент активно обучается новым навыкам - обновление его искусственного интеллекта проводится еженедельно, что позволяет приблизить диалог к человеческому общению, рассказал замглавы Почты России Михаил Волков.