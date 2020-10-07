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07.10.2020 11:30
Рубрика: Общество

Названы самые частые ошибки в ЕГЭ по обществознанию

Текст: Ксения Колесникова
В Федеральном институте педагогических измерений назвали типичные ошибки, которые выпускники допускали на ЕГЭ-2020. Плюс - дали рекомендации по подготовке к экзамену 2021 года.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

1.Около трети выпускников не понимает таких основ конституционного строя Российской Федерации, как светское государство, социальное государство, федеративное государство.

2. Участники ЕГЭ 2020 года плохо различают административные наказания, дисциплинарные взыскания и способы защиты гражданских прав, наказания за преступления и меры пресечения. По-прежнему самая распространенная ошибка связана с указанием штрафа и предупреждения как видов дисциплинарных взысканий, а лишения свободы как административного наказания.

3. Почти 20% участников ЕГЭ-2020 не знают целей деятельности прокуратуры и полиции и считают, что правоохранительные органы принимают законы.

4. Около 25% экзаменуемых не знают о возможных сроках заключения трудового договора и условиях испытания работника (в целях проверки его соответствия поручаемой работе).

5. Примерно треть экзаменуемых не понимает сущности гражданского права и не различает уголовное и гражданское право.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Правила ЕГЭ могут измениться

6. По-прежнему не все выпускники средней школы знают названия высших государственных органов Российской Федерации. Самая распространенная ошибка при выполнении подобных заданий связана с неразличением назначения и функций законодательной и исполнительной власти. Некоторые выпускники заблуждаются, выделяя даже репродуктивную (!) функцию Правительства Российской Федерации.

7. Трудность вызвали задания, проверяющие элементарные знания о системе налогов в Российской Федерации. Самые "трудные" для участников ЕГЭ 2020 г. налоги - транспортный, земельный и налог на доходы физических лиц.

- В основной период ЕГЭ в экзамене по обществознанию участвовало более 302 тыс. человек, что составило немногим менее половины от общего числа участников ЕГЭ, - сообщают эксперты ФИПИ. - Доля участников, не преодолевших минимального балла, в 2020 году составила 19,3 процента (в 2019 году -19,8 процента). Примерно пятая часть участников ЕГЭ выбирает обществознание как не самый сложный учебный предмет или как запасной вариант для поступления в вуз. Это достаточно слабо подготовленные по предмету выпускники, надеющиеся на то, что здравого смысла, общих представлений на бытовом уровне, отрывочных знаний хватит для получения достаточного балла для поступления хотя бы в какой-либо вуз.

Перечисленные рекомендации можно найти на сайте ФИПИ. Ресурс предоставляет и другую важную информацию о подготовке к экзамену.

Кстати

Эксперты ФИПИ в своих рекомендациях также подробно ответили на вопросы, будут ли внесены существенные изменения в структуру заданий ЕГЭ по обществознанию в связи с изменением Конституции России и какие изменения планируются по структуре.

Назван минимальный балл ЕГЭ для поступления в педвузы

Ответ ФИПИ: изменения не могут коснуться структуры заданий. Некоторые коррективы будут внесены в содержание задания 14: будут включены добавленные полномочия субъектов государственной власти России (см. ст. 83, 102, 103, 114 Конституция Российской Федерации). Рекомендуем обратить внимание на содержание ст. 118. При выполнении заданий с развернутым ответом, например при написании плана по темам "Президент Российской Федерации", "Федеральное Собрание Российской Федерации", "Правительство Российской Федерации" и т.п., необходимо приводить информацию с учетом изменений, одобренных в ходе общероссийского голосования 01.07.2020.

Общество Образование ЕГЭ в России

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