Не стало народного артиста СССР Владислава Пьявко

6 октября остановилось сердце знаменитого тенора Большого театра Владислава Ивановича Пьявко. Ему было 79 лет.

Несколько дней назад Владислав Иванович давал концерт в Тюмени, будучи среди почетных гостей XXX фестиваля "Алябьевская осень". Вечер был посвящен 90-летию Юрия Гуляева... Вернувшись в Москву, почувствовал себя сильно простуженным. Но сколько его ни просили близкие и друзья, он категорически отказывался обратиться к врачам...

Владислав Пьявко родился 4 февраля 1941 года в Красноярске. В 1960 году окончил Коломенское высшее артиллерийское командное училище. Там-то и приметил командир талант ротного запевалы. И получив соответствующие рекомендации, он по окончании военной учебы тут же становится студентом ГИТИСа. Уже в 1965 году был зачислен в стажерскую группу Большого театра СССР, где дебютировал в 1966 году в партии Пинкертона в премьере оперы "Чио-Чио-Сан". Тогда своим партнером его выбрала лично Галина Вишневская. Таким образом Владислав Пьявко оказался с первых шагов в профессии в когорте ключевых солистов Большого театра, где он прослужил до 1989 года. За 22 сезона он исполнил почти два десятка партий в самом разном оперном репертуаре, неизменно выкладываясь в каждой роли. Он был настоящим тенором.

Его лучшими работами стали Гришка Кутерьма, Ноздрев, Андрей Хованский, Герман, Каварадосси, Хозе. А одна из легендарных Кармен - Ирина Архипова была его женой в реальной жизни. После ухода Ирины Константиновны в 2010 году Владислав Пьявко стал вести менее публичную жизнь: отошел от дел в Международном союзе музыкальных деятелей и иных общественных забот. Больше сосредоточился на творчестве - немало выступал с концертами, пробовал себя и в эпистолярном жанре - выпустил сборник стихов, посвященный Ирине Архиповой. В 2019 года во Владимирском академическом театре драмы состоялась премьера спектакля "Исповедь тенора". Автором пьесы и исполнителем главной роли был Владислав Пьявко. Он жил и творил со свойственными только ему темпераментом и яркостью.

- В артисте всегда должен быть по-доброму хороший "нахалин". Если этого "нахалина" нет, если ты не владеешь своей профессией, то тебе надо идти прямым ходом в Рыбный институт, как говорил великий Борис Александрович Покровский, - любил повторять Владислав Пьявко.

Он снялся в в фильмах "Ты мой восторг, мое мученье...", "Путешествие будет приятным" и в сериалах "Шакал" и "Формула мести".

Мировой сенсацией стало исполнение им в 1984 году заглавной партии в опере Масканьи "Гульельмо Ратклифф" в оперном театре Ливорно. За всю сценическую историю оперы певец стал четвертым ее исполнителем, кто был удостоен золотой именной медали "Владислав Пьявко - Великий Гульельмо Ратклифф", а также серебряной медали Масканьи общества "Друзья оперы".

Прощание с Владиславом Пьявко пройдет 10 октября в похоронном зале на Троекуровском кладбище, а похоронен певец будет на Новодевичьем кладбище рядом с Ириной Архиповой.