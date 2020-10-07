Netflix закрыл сериал "Блеск", комедийную драму о женском реслинге 1980-х годов, сообщает Radio Times.

В прошлом году было объявлено о продлении сериала на четвертый сезон, который должен был стать по совместительству заключительным, съемки начались в феврале этого года. Тем не менее это не помешало Netflix заявить о закрытии сериала.

Учитывая, что съемки предыдущих трех сезонов проходили в Лос-Анжделесе, а Калифорния на сегодняшний день является вторым штатом по численности зараженных коронавирусом, можно предположить, что создатели картины приняли решение не подвергать съемочную группу опасности. Более того, сериал изобилует сценами спортивной борьбы, что лишь увеличивает риск заражения между актёрами.

Поклонники сериала справедливо задались вопросом, мог бы ли Netflix отложить съемки четвертого сезона до лучших времён, на что стриминговый сервис заявил, что длительное ожидание приведет к значительному падению аудитории.