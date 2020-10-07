Новый законопроект о страховании защитит аграриев от ЧС

Минсельхоз рассчитывает внедрить двухуровневую систему агрострахования уже в следующем году. С ее помощью аграрии смогут оградить себя от последствий ЧС.

Проект закона уже согласован с минфином, Центробанком, минэкономразвития и в ближайшие дни будет внесен в правительство, сообщила на агропромышленной выставке "Золотая осень" заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова. "Надеемся, он появится если не в этом году, то в начале следующего", - уточнила она.

Новая система агрострахования позволит при сохранении существующего механизма перейти от прямой компенсации ущерба при возникновении ЧС к страховому механизму его компенсации. Проект закона предусматривает введение самого понятия ЧС для агрострахования. Кроме того, будет увеличен размер субсидии на уплату части страховой премии от риска утраты урожая сельхозкультур, посадок многолетних насаждений в результате ЧС природного характера. Планируется создание компенсационного фонда - из него аграриям будут компенсироваться потери в случае, если страховая компания не сможет отвечать по своим обязательствам. Помимо этого, будут разработаны дополнительные программы сельхозстрахования.

Минсельхоз предлагает постепенно отменить повышающий коэффициент для несвязанной погектарной поддержки и с 2023 года предоставлять субсидии на погектарную поддержку только под застрахованную площадь. Полностью перейти на механизм страховых выплат планируется к 2024 году.

Заявленный аграриями прямой ущерб от природных катаклизмов в этом году составляет около 8 млрд рублей

Елена Фастова напомнила, что ежегодные ЧС приводят к полной или частичной потере урожая. Аграрии несут большой ущерб, компенсировать который за свой счет они зачастую не в состоянии. Так, в прошлом году площадь гибели сельхозкультур составила 1,1 млн га, ущерб по прямым затратам оценивается в 8,6 млрд рублей.

По словам президента Национального союза агростраховщиков Корнея Биждова, ущерб от ЧС имеет очевидную тенденцию к росту. Гибель сельхозкультур в основных регионах в этом году произошел практически во всех субъектах России. Ущерб одному только садоводству по скромным оценкам составил более 4 млрд рублей. Режим ЧС вводился в 12 регионах. Заявленные убытки - около 8 млрд рублей. И это только прямые затраты. Страховщикам предъявлены убытки из 26 регионов на сумму 1,8 млрд рублей только по застрахованному урожаю.

Вместе с тем, по словам Елены Фастовой, за последние годы агрострахование в существующем виде сделало качественный рывок. Застрахованные посевные площади за прошлый год увеличились в три раза - до 4,3 млн га (6% посевной площади). В этом году на конец сентября застраховано уже 3,4 млн га, и к концу года этот показатель планируется увеличить до 6 млн гектаров (7,7% от общей площади посевов). По результатам прошлого года застраховано было 6,4 млн условных голов (22,4% от всего поголовья сельхозживотных), что в 1,3 раза больше, чем в 2018 году. На конец сентября 2020 года застрахованное поголовье достигло 5,2 млн условных голов (почти в 1,5 раза выше уровня аналогичного периода прошлого года). К концу 2020 года застраховать планируется не менее 7,4 млн голов скота, что составит 26% от всего поголовья.