Нурмагомедов остался вторым в рейтинге UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сохранил второе месте в сводном рейтинге бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории, уступая только экс-чемпиону в полутяжелой весовой категории Джону Джонсу.

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи, который попробует отобрать у Хабиба его пояс 24 октября на "Бойцовском острове" в Абу-Даби, немного приблизился к непобежденному Нурмагомедову в списке лучших. Гэтжи поднялся на седьмое место, потеснив соотечественника Дастина Порье.

Но если говорить о поединке Нурмагомедова и Гэтжи, то ставки по-прежнему делают на Хабиба. Например, Майкл Джонсон, успевший подраться и с участниками боя, и с Порье, и с Тони Фергюсоном. "Похоже на противостояние ударника с борцом, - цитирует Джонса AllBoxing. - Думаю, они оба удивят. Я склоняюсь в пользу Хабиба, но Джастин сейчас в ударе".