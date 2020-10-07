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7 октября 2020 г.

Закон Омской области от 6 октября 2020 года № 2300-ОЗ "О величине прожиточного минимума пенсионера в Омской области на 2021 год"

Дата подписания 6 октября 2020 г.
Опубликован 7 октября 2020 г.

Принят Законодательным Собранием Омской области 24 сентября 2020 года

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Омской области в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", на 2021 год в размере 8480 руб.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В.П.Бойко



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