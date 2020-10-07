Памятный камень заложили в Жировичском монастыре

На 50 метров вознесется колокольня на территории Свято-Успенского Жировичского мужского монастыря в Витебской области, отмечающего в этом году пять веков своего существования. Памятный камень на месте ее сооружения освятил 7 октября митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин.

В честь юбилейных дат на территории монастыря, в котором чествуют и 550-летие обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери, возведут самое высокое здание обители, "которое станет ее украшением. Голос колокольни будет слышен далеко, а самое главное, он будет созывать людей на молитву, призывать к тому, чтобы чтить творца, любить и благодарить его", - отметил митрополит Вениамин, информирует БЕЛТА.

Кстати, Жировичская икона, уточняют краеведы, широко известна не только как чудотворный образ, но и как уникальное художественное и историко-культурное явление. Она входит в список 100 самых значимых православных икон.

Памятный камень на месте строительства новой колокольни освящает архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий. Фото: БЕЛТА

Что же касается звонницы, то она "определит будущий архитектурный облик монастыря", - констатировал во время торжественных мероприятий министр культуры Беларуси Юрий Бондарь. Он пояснил, в частности, что уже отлиты для нее и 12 колоколов, самый большой из которых весит 4,2 тонны. Их при попечении обоих президентов Союзного государства изготовили для обители на колокололитейном предприятии в Воронеже.

Принял участие в торжествах и посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, отметив, что обитель на протяжении пяти столетий объединяла людей, дарила веру, убеждала всех, что сделанное добро всегда воздается.

Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев и министр культуры Юрий Бондарь. Фото: БЕЛТА

Еще одним знаменательным событием стала в этот день и установка памятника одному из насельников обители преподобному Серафиму Жировичскому. Его двухметровая бронзовая скульптура на гранитном постаменте появилась у входа в монастырь. В годы минувшей войны подвижником он путешествовал по стране, помогая людям вернуться к вере и восстановить храмы.

Преобразились накануне праздника и сами Жировичи, резюмирует агентство. Центральная площадь агрогородка полностью благоустроена, значимые объекты приведены в порядок, отремонтированы дороги, жилые дома и инженерные сети.