Патриарх Кирилл поздравил Владимира Путина с днем рождения

Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимир Путина с днем рождения.

"Ваше многолетнее служение Отечеству является замечательным образцом верности долгу и ответственного отношения к возложенным на Вас обязанностям, - сказано в обращении, опубликованном на официальном сайте Московского патриархата. - Отстаивая национальные интересы страны и заботясь о благополучии сограждан, Вы неизменно ставите во главу угла сохранение мира и общественного согласия в России, имеете попечение о ее социально-экономическом развитии".

Патриарх отметил достигнутые за минувшие годы результаты церковно-государственного соработничества и выразил свою "благодарность за внимание к нуждам православных верующих и поддержку различных инициатив Московского Патриархата".

Святейший убежден, что развитие взаимодействия церкви и государства будет и впредь "способствовать укреплению непреходящих нравственных устоев в жизни общества, сохранению богатого культурно-исторического наследия страны, воспитанию молодежи в духе любви к Отечеству".