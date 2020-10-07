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07.10.2020 11:40
Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл поздравил Владимира Путина с днем рождения

Текст: Елена Новоселова

Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимир Путина с днем рождения.

Фото: ТАСС/ youtube.com
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"Ваше многолетнее служение Отечеству является замечательным образцом верности долгу и ответственного отношения к возложенным на Вас обязанностям, - сказано в обращении, опубликованном на официальном сайте Московского патриархата. - Отстаивая национальные интересы страны и заботясь о благополучии сограждан, Вы неизменно ставите во главу угла сохранение мира и общественного согласия в России, имеете попечение о ее социально-экономическом развитии".

Патриарх отметил достигнутые за минувшие годы результаты церковно-государственного соработничества и выразил свою "благодарность за внимание к нуждам православных верующих и поддержку различных инициатив Московского Патриархата".

Святейший убежден, что развитие взаимодействия церкви и государства будет и впредь "способствовать укреплению непреходящих нравственных устоев в жизни общества, сохранению богатого культурно-исторического наследия страны, воспитанию молодежи в духе любви к Отечеству".

Общество Религия Президент

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