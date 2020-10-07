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Рубрика: В мире

Пентагон ушел на карантин из-за коронавируса

Текст: Максим Макарычев
Во вторник, 6 октября, высшее военное руководство США было отправлено на двухнедельный карантин после того, как у высокопоставленного генерала Береговой охраны Чарльза Рэя зафиксировали положительный результат на коронавирус. По словам официальных лиц Пентагона, на которых ссылается Associated Press, среди тех, кто будет находиться в изоляции, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли и его заместитель генерал Джон Хайтен.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Военные руководители, которые были в контакте с адмиралом Чарльзом Рэем, заместителем начальника Береговой охраны США, прошли тестирование во вторник утром. Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что ни у кого из них нет симптомов коронавируса, и пока не было обнаружено положительного результата теста. Военных руководителей поместили на карантин "из-за излишней осторожности" после встреч с Рэем, которые состоялись на минувшей неделе.

Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Пока неизвестно, как именно адмирал Рэй заразился вирусом, но официальные лица сообщили АР, что это не связано со вспышкой, затронувшей президента Дональда Трампа и других сотрудников Белого дома. Телеканал CBS News уточнил, что почти все те, кто ушел на карантин являются членами Объединенного комитета начальников штабов - органа, состоящего из высокопоставленных военных, консультирующих президента США. Вдобавок к Милли и Хайтену, это - начальник штаба армии, начальник военно-морских операций, начальник штаба ВВС, командующий CyberCom (киберкомандованием), начальник космических сил, глава Национальной гвардии и заместитель коменданта морской пехоты. Джонатан Хоффман заявил журналистам, что "никаких изменений в оперативной готовности или возможностях вооруженных сил США не произошло". Пентагон отслеживает контакты, связанные со встречами на прошлой неделе, уточнили в военном ведомстве.

Выяснилось, что Рэй был на совещании Объединенного комитета начальников штабов в пятницу утром в так называемом "Танке" - секретном зале заседаний в Пентагоне. По информации источников, именно здесь с ним поздоровалось за руку большинство военачальников, но у него были и другие встречи с официальными лицами. Эта новость ошеломила верхушку Пентагона. Высшие руководители минобороны США в значительной степени остались незатронутыми пандемией, хотя в воинских подразделениях по стране и на базах за рубежом был зафиксирован ряд вспышек среди военнослужащих. В целом у более чем 47 тысяч американских военнослужащих зафиксирован положительный результат на коронавирус, по состоянию на понедельник 625 из них были госпитализированы, а восемь человек умерли.

Фото: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Между тем, как отмечают наблюдатели, в Белом доме растет список инфицированных, а Западное крыло, где находятся кабинеты президента и его советников, стало безлюдным. Помимо Трампа, который провел трое суток в центре Уолтера Рида, положительный результат зарегистрирован у ряда высокопоставленных республиканцев и других близких к нему людей. Сюда входят первая леди Мелания Трамп, помощник Хоуп Хикс и ряд сенаторов-республиканцев. Несколько младших сотрудников Белого дома также имеют положительный результат тестирования.

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