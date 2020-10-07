Переговоры по Карабаху пройдут в Женеве и Москве

Переговоры по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе пройдут 8 октября в Женеве и 12 октября в Москве. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщает Reuters.

Дипломат, выступая перед членами комиссии по международным делам национального собрания Франции, отметил, что хотя Франция, Россия и США - сопредседатели Минской группы по урегулированию в Нагорном Карабахе, находятся в постоянном контакте, пока это не принесло успеха, поэтому запланированы встречи в Швейцарии и России.

Он выразил надежду, что эти встречи дадут результат.

Бои на линии соприкосновения Азербайджана и Нагорного Карабаха идут с 27 сентября.