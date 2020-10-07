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07.10.2020 23:30
Рубрика: Экономика

Техас просится в долю

Почему экспорт нефти из США в Китай угрожает котировкам барреля
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Столичный выпуск № 227(8281)
Нефть, экспортируемая из США, в Китае уверенно теснит продукцию из стран Ближнего Востока. В первую очередь пострадали поставки из Саудовской Аравии, доля которой в общем объеме импорта нефти в КНР сократилась с 19 до 15%. Усиление конкуренции на одном из самых приоритетных рынков сбыта может негативно отразиться на котировках барреля и эффективности сделки ОПЕК+.
Фото: Андронов Алексей/ТАСС Фото: Андронов Алексей/ТАСС
Фото: Андронов Алексей/ТАСС

По данным Vortexa Ltd, которые приводит The Wall Street Journal, уже в середине сентября доля экспорта американской нефти от общего объема поставок в Китай составила 7%. Для сравнения, в начале года она равнялась 0,4%. Ожидается, что к концу октября США будут отгружать в Китай около 700 тысяч баррелей в сутки. Согласно статистике Главного таможенного управления Китая, в августе этого года крупнейшим поставщиком нефти в Китай стала Россия, экспортировавшая 5,8 млн тонн (1,37 млн баррелей в сутки). Поставки из США составили 2,23 млн тонн, увеличившись за год более чем в 2 раза, и в сентябре они продолжили расти (по предварительным данным до 3 млн тонн).

Фото: Иван Лексунин/РГ
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Рост американских поставок связан с выполнением Китаем первой части торгового соглашения с США, подписанного в январе этого года. "Согласно его условиям в 2020 году Китай может купить у США на 18,6 млрд долларов больше энергоносителей, чем в базисном 2017 году", - говорит директор департамента аудиторских услуг "Делойт" СНГ Александр Губарев. По его мнению, на фоне продолжающихся ограничений добычи стран, участвующих в сделке ОПЕК+, увеличение поставок нефти из США в Китай может оказать серьезное давление на цены. Их рост может быть отложен на один-два года.

Также наращивание закупок американской нефти Китаем может дать новый стимул для развития сланцевой добычи в США, которая сейчас находится не в самом лучшем состоянии. А любая дополнительная нефть на рынке сейчас - угроза хрупкому балансу спроса и предложения, установившемуся в результате действий стран ОПЕК+.

"Китай согласился купить энергоносителей на сумму более 52 миллиардов долларов в 2020-2021 годах и будет стремиться исполнить свои обязательства, поскольку сильно зависит от экспорта своих товаров за океан", - считает руководитель международной практики КПМГ по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов. Он подчеркнул, что выполнение этого условия торговой сделки Китаем поддержит американский нефтяной рынок, но будет это сделано за счет снижения закупок у других поставщиков.

В Минэнерго оценили потери нефтегазовой и угольной отраслей из-за пандемии

Россия в этой ситуации оказывается в лучшем положении, нежели ее партнеры по ОПЕК+. Во-первых, у нашей страны есть логистические преимущества - географическая близость к китайскому рынку и наличие нефтепровода в Поднебесную. Во-вторых, сорта отгружаемой из нашей страны нефти в восточном направлении (ESPO и Urals) по качественным характеристикам отличаются от североамериканской марки WTI. Но если поставки из США продолжат расти, то это неминуемо отразится и на российском экспорте в Китай.

В минэнерго на запрос "Российской газеты" не ответили.

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