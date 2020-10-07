Почему медсестры Мадрида бастуют в разгар заболеваемости COVID-19

Профсоюз медсестер Мадрида объявил о проведении с 7 октября бессрочной забастовки, до конца которой они будут оказывать лишь минимальный набор услуг. Таким образом медработники пытаются привлечь внимание властей к проблемам, которые существуют уже много лет, а в период пандемии стали только острее. Речь идет о нехватке персонала в больницах, отсутствии нормальных трудовых контрактов, постоянном изменении условий и даже места работы. Все это создает атмосферу неуверенности в завтрашнем дне.

"Мы требуем уважения к себе как профессионалам, требуем прекращения жестокого обращения с жителями Мадрида, которым мы служим", - говорится в заявлении профсоюза, объединяющем около 30 тысяч человек. По словам генерального секретаря организации Тересы Галиндо Рубио, медсестры устали трудиться в существующих условиях. Они требуют равной оплаты труда во всех регионах, сейчас же она может отличаться на 400-500 евро. Так, в Мадриде зарплата на 21 процент ниже, чем в Стране басков. Сравнение с этим регионом не случайно, он является одним из наиболее экономически развитых в Испании. В XX веке там были сильны сепаратистские настроения, действовала террористическая группировка ЭТА, и чтобы удержать автономию в составе королевства, центральные власти предоставили ей довольно много привилегий. В итоге сегодня медсестры в Стране басков зарабатывают в месяц в среднем 2400 евро, а в Мадриде - 1960 евро. В итоге многие уезжают в другие регионы, где платят больше.

Еще одно требование профсоюза - увеличение персонала в больницах. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в Европейском союзе на каждые 100 тысяч жителей приходится 880 медсестер. В Испании этот показатель составляет 530, а в Мадриде - лишь 380. Чтобы достичь среднеевропейского уровня, только в испанской столице необходимо нанять 12 тысяч медсестер (и 120 тысяч по всему королевству). Предполагается, что одна медсестра должна заботиться о 6-8 пациентах. Сейчас же их 15-20. "Это настоящее безумие", - возмущаются в профсоюзе.

В связи со столь большой нагрузкой рабочий день длится по 14-18 часов. "Мы вынуждены брать дополнительные смены, чтобы прикрыть нехватку людей", - рассказывает Рубен Кастро, медбрат из больницы Грегорио Мараньона. "Мы очень устали. Часто мы чувствуем разочарование. Мы даже не знаем имен наших пациентов. У нас нет времени, мы чувствуем, что делаем что-то не так, как должны", - говорит оно. По его словам, за год ему пришлось подписать свыше 20 контрактов, уж на очень короткие сроки они заключаются. "Никогда не знаешь, где тебе предложат работу, в гинекологии или отделении интенсивной терапии", - отмечают его коллеги. Бывает так, что в один день медсестра работает в травматологии, на другой - уже в интенсивной терапии, на третий занимается диализом. Людей просто не успевают обучить. А отказаться от этой работы нельзя, ведь тогда можно попасть в "черный список" на целый год.

Из-за нехватки персонала многие также не смогли уйти в отпуск в этом году. Отмечается, что все указанные выше проблемы существуют уже не один год, что в период пандемии коронавируса ситуация ухудшилась. "Это была соломинка, которая сломала спину верблюда. Медсестры составляют 50 процентов персонала больниц. Без нас система рухнет. Мы просто хотим, чтобы нас услышали, чтобы нас уважали", - говорят медсестры.

Примечательно, что беспокоятся они не только о себе, но и о своих пациентах. Больные с хроническими заболеваниями, диабетом, астмой, гипертонией нуждаются в медицинской помощи не меньше, чем инфицированные коронавирусом, но внимание уделяется сейчас только последним.

"Нам нужны работающие медицинские центры, которые помогают нашим хроническим пациентам, а также тем, кто может пострадать от COVID-19. Мы не можем допустить, чтобы тысячи жителей Мадрида умерли просто потому, что их не лечили, или помощь, которая им требовалась, откладывалась на несколько дней. Сегодня многие смерти происходят из-за коронавируса, завтра они будут из-за того, что хронические патологии не лечились должным образом", - подчеркивают в профсоюзе.

Не понимают там, и как им провести миллион тестов на коронавирус, что требует сделать глава Мадридского автономного сообщества Исабель Диас Аюсо. По словам представителя Мадридского союза медсестер Хесуса Гарсиа, без дополнительных сотрудников это невозможно, но их никто не нанимает.

А ведь в Испании тысячи врачей и медсестер не могут трудоустроиться. Согласно статистике, свыше 2 тысяч врачей состоят на учете в службах занятости как безработные. 12 процентов из них - в Мадриде. Ищущих работу медсестер гораздо больше. Только в столичном регионе их насчитывается порядка 3 тысяч человек. А если учесть всех нетрудоустроенных в автономии медработников (включая сиделок, ассистентов, социальных работников), речь пойдет о 17 тысячах человек, уже имеющих опыт работы. Если же к ним прибавить недавних выпускников, еще нигде не работавших, то эта цифра возрастет еще в два раза - до 34 тысяч.

Существующее положение дел никогда не устраивало работников больниц и госпиталей, они регулярно выходят на улицы, чтобы потребовать улучшения ситуации. Начатая 7 октября забастовка лишь одна в длинном списке уже проведенных акций протеста. Но сейчас, когда в Испанию пришла уже вторая волна коронавируса, есть надежда, что власти обратят внимание на предъявляемые им претензии. Ведь, если ничего не изменится, третью волну встретят уже настолько уставшие люди, что они уже ничем не смогут помочь заболевшим. В конце концов, пострадают простые люди.