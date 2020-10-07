Почему медсестры Мадрида бастуют в разгар заболеваемости COVID-19

"Мы требуем уважения к себе как профессионалам, требуем прекращения жестокого обращения с жителями Мадрида, которым мы служим", - говорится в заявлении профсоюза, объединяющем около 30 тысяч человек. По словам генерального секретаря организации Тересы Галиндо Рубио, медсестры устали трудиться в существующих условиях. Они требуют равной оплаты труда во всех регионах, сейчас же она может отличаться на 400-500 евро. Так, в Мадриде зарплата на 21 процент ниже, чем в Стране басков. Сравнение с этим регионом не случайно, он является одним из наиболее экономически развитых в Испании. В XX веке там были сильны сепаратистские настроения, действовала террористическая группировка ЭТА, и чтобы удержать автономию в составе королевства, центральные власти предоставили ей довольно много привилегий. В итоге сегодня медсестры в Стране басков зарабатывают в месяц в среднем 2400 евро, а в Мадриде - 1960 евро. В итоге многие уезжают в другие регионы, где платят больше.
Еще одно требование профсоюза - увеличение персонала в больницах. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в Европейском союзе на каждые 100 тысяч жителей приходится 880 медсестер. В Испании этот показатель составляет 530, а в Мадриде - лишь 380. Чтобы достичь среднеевропейского уровня, только в испанской столице необходимо нанять 12 тысяч медсестер (и 120 тысяч по всему королевству). Предполагается, что одна медсестра должна заботиться о 6-8 пациентах. Сейчас же их 15-20. "Это настоящее безумие", - возмущаются в профсоюзе.
В связи со столь большой нагрузкой рабочий день длится по 14-18 часов. "Мы вынуждены брать дополнительные смены, чтобы прикрыть нехватку людей", - рассказывает Рубен Кастро, медбрат из больницы Грегорио Мараньона. "Мы очень устали. Часто мы чувствуем разочарование. Мы даже не знаем имен наших пациентов. У нас нет времени, мы чувствуем, что делаем что-то не так, как должны", - говорит оно. По его словам, за год ему пришлось подписать свыше 20 контрактов, уж на очень короткие сроки они заключаются. "Никогда не знаешь, где тебе предложат работу, в гинекологии или отделении интенсивной терапии", - отмечают его коллеги. Бывает так, что в один день медсестра работает в травматологии, на другой - уже в интенсивной терапии, на третий занимается диализом. Людей просто не успевают обучить. А отказаться от этой работы нельзя, ведь тогда можно попасть в "черный список" на целый год.
Из-за нехватки персонала многие также не смогли уйти в отпуск в этом году. Отмечается, что все указанные выше проблемы существуют уже не один год, что в период пандемии коронавируса ситуация ухудшилась. "Это была соломинка, которая сломала спину верблюда. Медсестры составляют 50 процентов персонала больниц. Без нас система рухнет. Мы просто хотим, чтобы нас услышали, чтобы нас уважали", - говорят медсестры.
Примечательно, что беспокоятся они не только о себе, но и о своих пациентах. Больные с хроническими заболеваниями, диабетом, астмой, гипертонией нуждаются в медицинской помощи не меньше, чем инфицированные коронавирусом, но внимание уделяется сейчас только последним.
"Нам нужны работающие медицинские центры, которые помогают нашим хроническим пациентам, а также тем, кто может пострадать от COVID-19. Мы не можем допустить, чтобы тысячи жителей Мадрида умерли просто потому, что их не лечили, или помощь, которая им требовалась, откладывалась на несколько дней. Сегодня многие смерти происходят из-за коронавируса, завтра они будут из-за того, что хронические патологии не лечились должным образом", - подчеркивают в профсоюзе.
Не понимают там, и как им провести миллион тестов на коронавирус, что требует сделать глава Мадридского автономного сообщества Исабель Диас Аюсо. По словам представителя Мадридского союза медсестер Хесуса Гарсиа, без дополнительных сотрудников это невозможно, но их никто не нанимает.
А ведь в Испании тысячи врачей и медсестер не могут трудоустроиться. Согласно статистике, свыше 2 тысяч врачей состоят на учете в службах занятости как безработные. 12 процентов из них - в Мадриде. Ищущих работу медсестер гораздо больше. Только в столичном регионе их насчитывается порядка 3 тысяч человек. А если учесть всех нетрудоустроенных в автономии медработников (включая сиделок, ассистентов, социальных работников), речь пойдет о 17 тысячах человек, уже имеющих опыт работы. Если же к ним прибавить недавних выпускников, еще нигде не работавших, то эта цифра возрастет еще в два раза - до 34 тысяч.
Существующее положение дел никогда не устраивало работников больниц и госпиталей, они регулярно выходят на улицы, чтобы потребовать улучшения ситуации. Начатая 7 октября забастовка лишь одна в длинном списке уже проведенных акций протеста. Но сейчас, когда в Испанию пришла уже вторая волна коронавируса, есть надежда, что власти обратят внимание на предъявляемые им претензии. Ведь, если ничего не изменится, третью волну встретят уже настолько уставшие люди, что они уже ничем не смогут помочь заболевшим. В конце концов, пострадают простые люди.
Удаленку продлят на год
Фактически Совет рекомендует расширить исключительные меры в образовании, принятые еще в начале пандемии COVID-19. В этих нестандартных условиях учебные заведения смогут сами определить критерии оценки своих учеников, исходя из каждой конкретной ситуации.
Ведь как показала практика, удаленное обучение в Бразилии не совсем синоним учебы онлайн. Полгода на удаленке выявили целый ряд серьезных проблем. Многие бедные семьи не могут позволить себе оплатить интернет, не говоря уже о покупке компьютера, планшета или смартфона для своих детей. И если первый вопрос федеральное правительство обещало решить, раздав таким детям SIM-карты с мобильным интернетом, то второй бразильцы стараются решать, как говорится, всем миром. Еще в мае в стране стартовала кампания по сбору старых гаджетов, чтобы передать их нуждающимся детям. Но таких учеников в стране оказалось слишком много.
В Бразилии прекрасно осознают всю патовость ситуации с образованием в нынешних условиях. 2020 учебный год, который начался в феврале, фактически оказался сорванным. Чтобы хоть как-то смягчить ситуацию, Национальный совет по образованию рекомендовал совместить 2020 и 2021 учебные годы. За это время власти на местах должны создать все условия для организации учебного процесса в удаленном режиме. Ведь возврат к очной форме обучения может затянуться на неопределенный срок.
Предложенный Советом документ, который должен еще пройти одобрение министерства образования Бразилии, будет носить рекомендательный характер. Присоединяться к нему или нет, сможет решить каждое учебное заведение самостоятельно.
В Берлине введут комендантский час
Согласно новым ограничениям, с 11 вечера до 6 утра в Берлине будут закрываться все рестораны, пабы и другие заведения, где продают алкоголь, который в ночное время попадает под запрет. За нарушение предписаний юридическим лицам грозит административный штраф от 5000 евро, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung. В случае рецидивов или попыток работать подпольно их могут вообще закрыть. Так что привычная картина - столпотворения у входа в пивнушки и клубы на тесных улочках - станет уже невозможной. На открытом воздухе отныне разрешат собираться компаниям максимум по пять человек или в пределах двух "домохозяйств". На частных вечеринках в закрытых помещениях допускается не более десяти гостей. Даже столичная туристическая палата на время прекратит рекламировать Берлин для путешественников из других регионов ФРГ или иностранцев.
Ранее на местных политиков обрушился поток обвинений в том, что ситуация с коронавирусом вышла из-под контроля. "Никто не носит маски, не соблюдает дистанцию. После одной свадьбы - десятки новых зараженных", - сетовала ранее Berliner Zeitung. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан прямо призвал берлинцев подтянуть дисциплину. Даже премьер Баварии Маркус Зедер, который слывет активным борцом с "короной", не отказал себе в удовольствии заметить из далекого Мюнхена, что ситуация с пандемией в столичном регионе "балансирует на грани".
Такие же меры приняли власти деловой столицы Германии - Франкфурта-на-Майне, где показатели заболеваемости ковидом подобрались к критической отметке (50 инфицированных на 100 тысяч жителей за 7 дней). Там комендантский час вводится пока до 18 октября. В вечерние часы в городе будет действовать тотальный "сухой закон" - никакого распития горячительных напитков на улицах, площадях, в парках. Патрули уже готовятся разгонять компании праздных граждан на набережной, где любят расслабиться местные жители и туристы.
В Бельгии с пятницы также вводится комендантский час. Об этом объявил новый премьер королевства Александер Де Кроо. Ранее питейные заведения в стране закрывались с часа ночи, теперь - с 23.00. В Брюсселе все кафе и бары и вовсе уйдут на карантин на целый месяц. Правда, рестораны продолжат работать, но с соблюдением строгих ограничений.