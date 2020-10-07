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07.10.2020 21:14
Рубрика: Общество

Попова: В Россию вновь начали завозить коронавирус из-за рубежа

Текст: Ольга Игнатова
В РФ вновь появились случаи завоза коронавируса из-за рубежа. Об этом в интервью на канале "Россия 1" заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Люди прилетают с отдыха. И, к сожалению, такие случаи есть", - пояснила глава ведомства.
Анна Попова: "Нельзя забывать, что есть риск неправомерного использования сведений личного характера". Фото: Сергей Михеев/ РГ Анна Попова: "Нельзя забывать, что есть риск неправомерного использования сведений личного характера". Фото: Сергей Михеев/ РГ
Анна Попова: "Нельзя забывать, что есть риск неправомерного использования сведений личного характера". Фото: Сергей Михеев/ РГ

Попова отметила, что вирусом оказываются инфицированы и родители, и дети, возвращающиеся с отдыха. Бывает, что заболевают семьями.

Фото: Александр Корольков/РГ
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При этом Попова отметила, что ситуация с распространением инфекции в России осложняется. Рост заболеваемости фиксируется в 60 субъектах РФ, в 20 регионах ситуация стабильная. Где-то отмечается снижение напряжённости.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что снижение заболеваемости идет в тех регионах, где жители соблюдают требования профилактики вируса. Если россияне не будут выполнять рекомендации Росприроднадзора, заболеваемость будет расти и придется принимать другие меры, отметила Анна Попова.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 248 619 случаев заражения, выздоровели 995 275 человек, умерли 21 865.

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