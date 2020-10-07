Попова: В Россию вновь начали завозить коронавирус из-за рубежа

В РФ вновь появились случаи завоза коронавируса из-за рубежа. Об этом в интервью на канале "Россия 1" заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Люди прилетают с отдыха. И, к сожалению, такие случаи есть", - пояснила глава ведомства.

Анна Попова: "Нельзя забывать, что есть риск неправомерного использования сведений личного характера". Фото: Сергей Михеев/ РГ

Попова отметила, что вирусом оказываются инфицированы и родители, и дети, возвращающиеся с отдыха. Бывает, что заболевают семьями.

При этом Попова отметила, что ситуация с распространением инфекции в России осложняется. Рост заболеваемости фиксируется в 60 субъектах РФ, в 20 регионах ситуация стабильная. Где-то отмечается снижение напряжённости.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что снижение заболеваемости идет в тех регионах, где жители соблюдают требования профилактики вируса. Если россияне не будут выполнять рекомендации Росприроднадзора, заболеваемость будет расти и придется принимать другие меры, отметила Анна Попова.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 248 619 случаев заражения, выздоровели 995 275 человек, умерли 21 865.