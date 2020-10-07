Предложенная реформа ОМС может ударить по правам пациентов

Предлагаемые поправки предполагают кардинальные изменения в системе обязательного медицинского страхования - переход от развивавшейся в стране страховой модели в сторону сметно-распределительной системы.

На практике это будет означать ликвидацию одного из ключевых достижений пациент-ориентированной модели здравоохранения - возможности получить медицинскую помощь в федеральных медицинских учреждениях(ФМУ) по всей стране в рамках системы ОМС. Сейчас страховые компании контролируют направление пациентов в федеральные медицинские учреждения и следят за качеством диагностики и оказания медицинской помощи.

Но если законопроект примут, они станут подотчетны только Федеральному фонду ОМС и, по факту, будут избавлены от независимого контроля. И это при том, что именно ФМУ в нашей стране оказывают большую часть высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), право на получение которой есть у всех застрахованных по ОМС. В ведении страховых медицинских организаций останутся только региональные лечебные учреждения.

Все это может ограничить возможности получения медицинской помощи в медучреждениях по выбору застрахованного.

В соответствии с действующим законом "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", в нашей стране в течение нескольких лет создавался институт страховых представителей. Страховые представители обладают реальными полномочиями добиваться соблюдения прав пациента даже без его непосредственного участия. В первую очередь речь идет о защите права пациента в споре с больницей. Таким образом, сотрудники страховых организаций представляют собой независимое звено в системе здравоохранения, которое находится на стороне пациента.

Если учесть, что ФФОМС в принципе не предназначен для помощи пациентам - у него совсем другие задачи, поэтому добиться соблюдения прав на качественную медицинскую помощь пациентам будет гораздо сложнее без помощи страхового представителя. Кроме того, ФФОМС - государственная организация, которая, согласно новому законопроекту, станет проверять качество работы государственных же клиник и находится на стороне клиники, а не пациента, лишая систему здравоохранения независимого контроля в интересах застрахованных граждан.

Если закон примут, страховые организации ожидает сокращение финансирования с размера 1-2 процента до 0,5 -1 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам. Ключевая задача законопроекта по заявлению его авторов, - экономия. По их мнению законопроект "позволит высвободить средства обязательного страхования в объеме до 6,8 миллиарда рублей к 2023 году". Скорее всего, резкое сокращение финансирования приведет к тому, что многие компании потеряют доходы и будут вынуждены уйти с рынка.

Сегодня страховые медицинские организации финансово заинтересованы в том, чтобы бороться за интересы каждого пациента - ведь каждый гражданин один раз в год вправе заменить страховую компанию. Это порождает здоровую конкуренцию между компаниями, мотивирует их бороться за права пациентов и добиваться, чтобы каждому клиенту оказали качественную медицинскую помощь.

Во многих странах, где есть обязательное медицинское страхование населения, страховые организации играют очень важную роль. Они добиваются, чтобы их застрахованные граждане получали качественные медицинские услуги, стремятся направлять больше пациентов в клиники, которые получают наилучшие отзывы. Поэтому сотрудники этих клиник заинтересованы в том, чтобы работать как можно лучше - ведь от этого, в конечном счете, зависят их доходы. Тем самым страховые организации стимулируют больницы повышать качество услуг. Если убрать из этой системы независимых страховщиков, то подобного стимула у федеральных медицинских организаций больше не будет.

Принятие предложенного законопроекта - это, фактически, первый шаг к ликвидации страховой медицины в нашей стране. А если учесть, что в основе страховой модели лежит ответственность страховщика за качество медицинских услуг и возможность предоставления выбора лечебного учреждения, то утрата страховой модели неизбежно приведет к нарушению прав пациентов.

Понятно, сложная эпидемиологическая обстановка вынуждает искать в системе здравоохранения дополнительные ресурсы. Но искать их в системе ОМС вряд ли оправдано, потому что совершенно ясно, что это будет экономия за счет здоровья множества людей.