Путин объяснил формат празднования своих дней рождений

Преувеличивать значение дня рождения не скромно, его стоит проводить в кругу друзей и близких. Об этом заявил президент, отвечая на вопросы автора программы "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина (телеканал "Россия 1").

Журналист поинтересовался, почему мало известно о том, как глава государства отмечает свой день рождения - если он не выпадает на зарубежные саммиты, например.

"Это мой день рождения, не национальный праздник", - ответил Владимир Путин.

"Поэтому мне кажется, что преувеличивать значение этого события, как бы это сказать, не скромно", - пояснил президент.

"И думаю, что в таком режиме каждый человек должен проводить свой день рождения, в кругу своих друзей, своих близких. Вне зависимости от служебного положения", - дал совет Путин.