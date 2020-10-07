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07.10.2020 12:00
Рубрика: Власть

Путин оценил попытки унизить Трампа обвинениями в связях с Россией

Текст: Татьяна Замахина
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия-24" прокомментировал ход предвыборной гонки в США и ответил на вопрос о предпочтениях по поводу кандидатов.

Попытки унизить президента США Дональда Тампа обвинениями в связях с РФ лишь поднимают статус Москвы, считает Путин.

Фото: AFP/MANDEL NGAN
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- Когда кто-то пытается унизить или оскорбить действующего главу государства, так или иначе приподнимают нас с вами, говорят о какой-то невероятной нашей влиятельности и мощи, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина. - В известной степени это, как у нас в народе говорят, льет воду на нашу мельницу.

Но в целом такого рода высказывания кандидатов - это "проявления политической культуры", в которые власти РФ, по словам Путина, "не лезут". "Все это продиктовано процессами внутриполитического характера в США, - сказал глава государства. - Это не наше дело, пусть разбираются сами с собой".

Он подчеркнул, что РФ не вмешивается в избирательную кампанию в США, а позиции кандидатов в президенты этой страны должны оценивать избиратели.

Говоря конкретно о Трампе, Путин все же отметил, что действующий президент неоднократно высказывался в пользу развития отношений США с Россией, что власти РФ очень ценят. "Но надо объективно смотреть на вещи, которые происходили в последние годы, - сказал российский лидер, - Да, действительно нам многое удалось в двустороннем плане сделать".

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Однако те намерения, о которых Дональд Трамп говорил раньше, не были реализованы в полной мере, констатировал он. "Думаю, что это в значительной степени связано с определенным двухпартийным консенсусом по поводу необходимости сдерживания России", - прокомментировал Путин. Кроме того, при президентстве Трампа "больше всего было введено различного рода рестрикций и ограничений", добавил он. Важно также, что администрация действующего президента вышла из договора по ракетам малой и средней дальности и объявила о начале процедуры выхода из договора по открытому небу.

Что касается кандидата от демократической партии США, то Путин отметил "достаточно острую антироссийскую риторику", к которой в РФ, по его словам, привыкли. Впрочем, есть и "база для взаимопонимания", заметил он. Кроме того, продолжил Путин, "кандидат Байден публично сказал о том, что он готов к продлению СНВ или к заключению нового договора об ограничении стратегических наступательных вооружений". "А это уже очень серьезный элемент нашего возможного взаимодействия в будущем", - добавил российский лидер.

- Мы будем работать с любым будущим президентом Соединенных Штатов, с тем человеком, которому окажет доверие американский народ. Чья позиция ближе, - резюмировал Владимир Путин.

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