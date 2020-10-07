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07.10.2020 11:56
Рубрика: Власть

Путин признался, что ему нравятся многие ценности левого толка

Текст: Айсель Герейханова

Владимир Путин считает, что для налаживания контактов России с представителем Демократической партии США есть идеологическая база, несмотря на антироссийскую риторику с их стороны.

Фото: youtube.com
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"Демократическая партия традиционно ближе к так называемым либеральным ценностям, она ближе к идеям социал-демократии, если сравнивать с Европой. А из социал-демократической среды когда-то выросла и коммунистическая партия", - отметил он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой был показан в эфире телеканала "Россия 24".

Путин напомнил, что "почти двадцать лет, восемнадцать лет был членом Коммунистической партии Советского Союза".

"Многие из этих ценностей левого характера, мне нравятся до сих пор. Равенство, братство, чего ж здесь плохого? Это сродни христианству на самом деле", - сказал президент.

Он отметил, что был рядовым, но идейным членом партии. "Поэтому в этом смысле есть даже какая-то идеологическая база для налаживания контактов с представителем Демократической партии", - резюмировал Путин.

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