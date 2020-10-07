Путин призвал срочно прекратить огонь в Карабахе

Президент России Владимир Путин назвал трагедией конфликт в Карабахе и призвал к прекращению огня. По его словам, и Азербайджан, и Армения, и Нагорный Карабах - это все территории, "на которых проживают не чужие нам люди".

"Мы надеемся, что в самое ближайшее время этот конфликт будет прекращен. Но если он не будет исчерпан окончательно - судя по всему, до этого еще далеко - во всяком случае мы призываем, и я еще раз хочу об этом сказать, призываем к прекращению огня, и как можно быстрее нужно это сделать", - сказал он сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Путин также напомнил, что Армения является членом ОДКБ, и у России перед Арменией есть определенные обязательства в рамках этого договора.

"Боевые действия, к огромному нашему сожалению, они продолжаются до сих пор, они ведутся не на территории Армении. Что же касается исполнения Россией своих договорных обязательств в рамках этого Договора, то мы всегда исполняли, исполняем и будем исполнять свои обязательства", - сказал президент.

Он также сообщил у Армении нет вопросов по поводу качества исполнения Россией своих союзнических обязательств. "Как вы знаете, я - в постоянном, живом рабочем контакте с премьер-министром Армении", - добавил Путин.