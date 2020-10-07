Путин рассчитывает, что в Киргизии все обойдется мирно

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия-24" выразил надежду, что кризисная ситуация в Киргизии будет разрешена мирным путем - быстро и без потерь.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, который попросил прокомментировать острую внутриполитическую ситуацию в Киргизии.

Недавние выборы в парламент Киргизии признаны состоявшимися и демократическими - не только международными наблюдателями, но представителями ОБСЕ, отметил президент.

- И то, что там произошло после этого, не может нас не беспокоить, - продолжил он. - Мы надеемся, что все обойдется мирно. Надеемся на то, что восстановится нормальный политический процесс.

Владимир Путин также выразил надежду, что такого рода события в республике "закончатся быстро и без каких-либо потерь".

- Мы в контакте со всеми сторонами этого конфликта, - сказал глава государства. - Хочу надеяться, что после нормализации внутриполитической ситуации мы сможем продолжить реализацию всех наших планов с Кыргызстаном, которым является членом Евразийского экономического союза.

Он напомнил, что выделяются значительные ресурсы, чтобы республика стала полноценным членом этой организации.