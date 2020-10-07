Путин рассказал о личных потерях

В старших классах Владимир Путин хотел быть похожим на разведчика Рихарда Зорге, а самой большой личной потерей за 20 лет считает уход из жизни своих родителей. Обо всем этом президент рассказал в проекте ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".

На ресурсах агентства еще с февраля выкладывали серии, но затем проект был приостановлен. Эта часть - заключительная.

"Личные потери... Родители ушли у меня. Прямо в начале этого пути. Самая большая потеря", - сказал президент.

В старших классах Владимир Путин хотел походить на Зорге. А на вопрос о том, кто был для его детей авторитетом, выразил надежду, что он сам, как и для внуков.

Говоря о том, сильно ли он изменился, став президентом, Путин заметил, что его школьные и университетские друзья говорят, что "практически не поменялся". "Им виднее со стороны", - добавил он.

Глава государства заявил, что не хотел бы терять человеческих качеств, потому что иногда возникает ощущение, что "из человека превращаешься в функцию". "Но мне кажется, что все-таки мне это удается - сохранить такие человеческие качества", - добавил он.

На посту президента много ограничений, но есть и компенсация ограничений. "И самая главная компенсация - это чувство большого очень морального удовлетворения от того доверия, которое люди оказывают. Это очень важно", - заключил он.