Путин рассказал о своих детях и внуках

Президент объяснил, почему он против публичности своей семьи, в проекте ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".

На ресурсах агентства еще с февраля выкладывали серии, но затем проект был приостановлен. Эта часть - заключительная.

"Дети мои занимаются наукой", - заметил Путин. Говоря о том, почему его семья не публична, глава государства напомнил, что на выборах люди голосуют за него, а не за его семью. "И за те надежды, которые они связывают с моим пребыванием в той должности, в которой я сейчас нахожусь", - добавил он.

Да, западная политическая культура связана с представительством членов семьи. "Но мне кажется, что мы не в таком состоянии находимся, чтобы заниматься этим театром. У нас должно быть все по-взрослому. Серьезно", - заявил Путин. "Это во-первых, во-вторых, есть вопросы, связанные с безопасностью. Об этом нельзя забывать. Я помню об этом", - пояснил он.

Президент рассказал, что внуки называют его "дедушка Вова", но о том, сколько их, говорить не стал. "Я же сказал: есть у меня внуки, я счастлив, они очень хорошие, сладкие такие. Я получаю большое удовольствие от общения с ними... Маленькие, сладкие детишки. Я думаю, это естественное чувство для каждого человека. В моей жизни это есть. Я очень рад этому", - заключил он.