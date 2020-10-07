Путин рассказал о вере в судьбу

Президент РФ Владимир Путин верит в судьбу и верит в то, что можно на нее влиять. Об этом глава государства рассказал в в проекте ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".

На ресурсах агентства еще с февраля выкладывали серии интервью, но затем проект был приостановлен. Эта часть - заключительная.

"В судьбу верю, но я верю и в то, что мы можем на нее влиять", - рассказал президент.

"Если человек уверен в себе, в своих силах и, самое главное, в правоте того, что он делает, это очень помогает. И влияет на судьбу человека", - заключил Путин.