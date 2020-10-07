Путин рассказал об игнорировании США призыва на тему информбезопасности

США не откликнулись на призывы России возобновить сотрудничество в сфере информбезопасности. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 24".

На вопрос журналиста Павла Зарубина о реакции США на обращение Владимир Путин ответил отрицательно. "К сожалению, также как и по ряду других наших инициатив, по этой, считаю, очень важной теме ответа нет", - пояснил президент.

Вместо этого, по его словам, продолжаются претензии к РФ "по поводу нашей якобы гиперактивности в информационной сфере, во вмешательстве в выборы и так далее". Такие претензии, подчеркнул Владимир Путин, совершенно не имеют под собой никаких оснований.