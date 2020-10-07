Двое налетчиков в Москве избили прохожего и отобрали деньги

Нападение произошло на Волгоградском проспекте. Начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что в территориальный отдел полиции позвонил гражданин. По его словам, возле одного из кафе, двое неизвестных напали на мужчину. По прибытии на место полицейские обнаружили 50-летнего потерпевшего. Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение с переломом носа. Выяснилось, что двое злоумышленников подошли к нему, нанесли несколько ударов в лицо и открыто похитили принадлежащие ему документы, мобильный телефон, банковские карты и деньги.

Сотрудники ОУР УВД по ЮВАО совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по Москве при силовой поддержке СОБРа Росгвардии по горячим следам задержали двоих мужчин, подозреваемых в совершении разбойного нападения, ранее судимых 26 и 27 лет. У одного из них по месту жительства изъят похищенный мобильный телефон. Документы найдены сотрудниками полиции недалеко от места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ "Разбой". В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.