Глава Подмосковья призвал отказаться от поездок в общественном транспорте

В условиях коронавируса жителям Московской области следует отказаться от поездок в общественном транспорте, убежден губернатор региона Андрей Воробьев. Об этом губернатор написал на своей странице в Instagram.

"Нужно жестко ограничить себя, особенно группу риска, то есть тех, кто старше 65 лет, и отказаться от поездок в общественном транспорте​​​, - написал Воробьев. - Только в случае крайней необходимости - либо вы едете на лечение, либо у вас по-настоящему критическая ситуация".

По мнению главы региона, в первую очередь это ограничение должно касаться людей старшего возраста и тех, кто имеет хронические заболевания.