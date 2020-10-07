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07.10.2020 23:43
Рубрика: Власть

Глава Подмосковья призвал отказаться от поездок в общественном транспорте

В условиях коронавируса жителям Московской области следует отказаться от поездок в общественном транспорте, убежден губернатор региона Андрей Воробьев. Об этом губернатор написал на своей странице в Instagram.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
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"Нужно жестко ограничить себя, особенно группу риска, то есть тех, кто старше 65 лет, и отказаться от поездок в общественном транспорте​​​, - написал Воробьев. - Только в случае крайней необходимости - либо вы едете на лечение, либо у вас по-настоящему критическая ситуация".

По мнению главы региона, в первую очередь это ограничение должно касаться людей старшего возраста и тех, кто имеет хронические заболевания.

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