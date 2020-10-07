В Рязанской области загорелись склады с боеприпасами. Пожар на территории хранилища артиллерийских складов начался в среду в 13.30. Предварительная причина - травяной пал. По предварительной версии порывом ветра огонь с загоревшейся травы перекинулся на площадку хранения артиллерийских снарядов. На момент пожара на складах было не менее 75 тысяч тонн оружия. Более 20 пострадавших обратились в медучреждения, 5 человек остаются в больницах, один находится в реанимации. В регионе введен режим ЧС.

Военный городок Шелемишево расположен в лесу. Взрывы начались, когда работники воинской части были на обеде. Как рассказала местному изданию "Пресса" военнослужащая Ольга, поначалу она не поняла, что случилось. Услышав взрывы, она и сын выглянули в окно, а там - люди бегут. Потом взвыла сирена. Все начали собираться, чтобы уехать из городка.

- Мы поехали на машине с соседом сначала в сторону Кораблино, потом сказали, что надо ехать в Вослебово, - рассказала Ольга в эвакопункте в школе поселка Вослебово, когда первый испуг уже прошел.

А поначалу, судя по записям в соцсетях, люди были напуганы до такой степени, что сравнивали случившееся с войной. Да и как не испугаться, когда в Желтухино за три километра от военного городка в домах повыбило стекла. Да и в том же Вослебово, как написала местная жительница Ирина Кондрушина, от взрыва дом подпрыгнул.

Как отмечают в правительстве региона, прежде всего начали эвакуировать детей. Уже к 16 часам из Желтухино были вывезены 130 школьников и 16 дошкольников, затем автобусы вернулись за взрослыми. Помимо Желтухино Скопинского района эвакуировали жителей соседнего Ряжского района. Вывезли людей из населенных пунктов Лыково, Нагорное, Александрово, Чирково. Всего же, как сообщили "РГ" в региональном главке МЧС, предварительно из 14 населенных пунктов вывезено более 2300 человек.

Примерно в 17 часов в Скопинскую районную больницу начали поступать пострадавшие.

- Пострадавшие поступают, не один и не два, - сказала "РГ" девушка в приемном покое больницы. - Двоих госпитализировали.

По словам девушки, в приемном покое много людей, в том числе и те, кого привезли после взрывов боеприпасов.

В эвакуированном поселке Желтухино создан оперативный штаб. В работе штаба принимает участие губернатор области Николай Любимов. Жителей из Желтухино тоже эвакуировали в школу поселка Вослебово. По словам завуча школы, всех прибывших накормили обедом. Вечером в ней находились около ста человек, среди которых девять детей. В этой же школе были и девять военнослужащих воинской части, в том числе и Ольга с сыном. Еще 48 человек разместят в эвакопунктах в райцентре Скопин - в школе N3 и лыжной базе. А жителей соседнего Ряжского района из деревень Лыково, Нагорное, Александрово и Чирково вывозили на автобусах ПАЗ, - сообщили в местной администрации. Многие уезжали на собственном транспорте. Эвакуированных разместили в Ряжске - в колледже, спорткомплексе "Флагман" и Центре внешкольной работы.

Между тем военные и пожарные МЧС вели борьбу с огнем. Количество сил и средств для тушения пожара на складах боеприпасов в Рязанской области было увеличено. Для ведения разведки в МЧС подготовили беспилотники.

Так, только от МЧС на месте ЧП работали более 430 человек, 57 единиц техники и пожарный поезд, не считая сил минобороны. Кроме того, как сообщили в МЧС, помимо уже работающих на пожаре людей и технике в готовность приведены специалисты Центра "Лидер", а также Ногинский и Тульский спасательные центры. Среди них - пиротехники и кинологи для минно-розыскных работ. Также готовы вылететь самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8. При надобности могут быть задействованы еще три пожарных поезда.

Основные силы МЧС брошены на эвакуацию людей и защиту жилья. Работам присвоен третий номер сложности. Всего из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2300 человек. Силами МВД России перекрыто автомобильное движение по автомобильной дороге Р-22 "Каспий", прекращена работа двух АЗС.

К 20 часам вечера, по информации минобороны, интенсивность взрывов начала снижаться.

Между тем

В Минобороны России сообщили, что в тушении пожара на территории склада хранения боеприпасов в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области задействовано 38 единиц специальной военной техники, в том числе пожарные танки, специальные бронированные пожарные автомобили.

Кроме того, к месту чрезвычайного происшествия направили сводный отряд инженерных войск Западного военного округа. В его составе 100 специалистов, более 15 единиц военной и специальной техники, в том числе инженерные машины разграждения ИМР-2, робототехнические комплексы разминирования "Уран-6" и системы пожаротушения "Уран-14" и беспилотники "Орлан-10".

На один из аэродромов в Рязанской области перебазировали четыре военно-транспортных самолета Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2. Туда же направлены три вертолета Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5.

"Для борьбы с огнем привлечены шесть пожарных расчетов подразделений МЧС, - отметили военные. - К месту тушения пожара прибыл специальный пожарный поезд РЖД. Его специалисты после оценки ситуации совместно с пожарными расчетами Минобороны России и МЧС занимаются ликвидацией огня".

Для оценки характера и дальнейшего развития чрезвычайной ситуации в Рязанскую область прибыла оперативная группа во главе с заместителем министра обороны Дмитрием Булгаковым.

Подготовил Юрий Гаврилов