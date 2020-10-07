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07.10.2020 20:42
Рубрика: Культура

До встречи в песочнице

Какими постановками удивили воронежские театры зрителей фестиваля
Текст: Ольга Сок, Татьяна Ткачева
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 226(8280)
В этом году впервые в рамках Платоновского фестиваля появился проект "Воронежский кейс". В него вошли восемь наиболее ярких местных постановок. В новом театральном сезоне у воронежцев и гостей города есть возможность увидеть их в театрах. "РГ" побывала на двух премьерах.
За артистами в "Двенадцатой ночи" не закреплены роли, и это делает каждый показ непохожим на предыдущий. Фото: Андрей Парфенов За артистами в "Двенадцатой ночи" не закреплены роли, и это делает каждый показ непохожим на предыдущий. Фото: Андрей Парфенов
За артистами в "Двенадцатой ночи" не закреплены роли, и это делает каждый показ непохожим на предыдущий. Фото: Андрей Парфенов

Открыл "Воронежский кейс" на Платоновфесте премьерный спектакль Никитинского театра "Двенадцатая ночь, или Как угодно" в постановке лауреата премии "Золотая маска" Юрия Муравицкого - уроженца Воронежа, окончившего местный институт искусств.

Спектакль по пьесе Шекспира Юрий Муравицкий поставил по законам площадного театра. Здесь не стоит ждать психологизма, все чувства, эмоции и переживания - напоказ. Действие спектакля происходит в песочнице, которая расположилась прямо в центре сцены.

Фото: Анна Зайкова
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Актеры гримируются при входе в театр, нанося на лицо белую пудру, которая сглаживает различия и делает всех похожими. В зале с помощью жребия зрители решают, кому из актеров какая достанется роль. Все "как угодно": мужчины могут играть женские роли, как это было в театре шекспировского времени, а женщинам зачастую выпадают мужские. То есть каждый раз это новый спектакль.

В этой постановке актеры не вживаются в роль, а выступают скорее шутами. И этот шутовской формат площадного театра позволяет артистам забывать текст. В любой момент они могут обратиться к коллегам за подсказкой и продолжить пафосную речь. Это вызывает еще больше веселья у зрителей.

Кстати, первые минут 20 в зале очень тихо, зрители пытаются понять правила игры в этой песочнице. Большинство не привыкли, что в театре можно громко хохотать и аплодировать в любой момент. Однако спустя время практически все активно включаются в игру.

И вот на пике веселья режиссер все же добавляет психологизма в постановку. Хэппи-энд уже не кажется таким радостным. Оказывается, что и в театре-песочнице возможны настоящие боль и страдание.

Спектакли "Воронежского кейса" передают фестивальную атмосферу открытости и обмена идеями

- В жизни мы все время играем в какие-то игры, меняемся ролями, но часто за этими играми пропускаем какие-то важные вещи, которые потом приводят к неожиданным и иногда драматическим последствиям. Вот о чем я думал, когда мы работали над спектаклем. Но какой эффект это произведет в итоге, предугадать сложно, - рассказывает режиссер Юрий Муравицкий.

Камерный театр представил для "Воронежского кейса" премьеру пластического спектакля Павла Глухова "Плот Медузы". Напомним, здесь есть своя танцевальная труппа, что для драматического коллектива редкость, и специализируется она на современной хореографии.

"Плот Медузы" и названием, и сюжетом отсылает к известному романтическому полотну французского художника Теодора Жерико (1819). Тот очень натуралистично изобразил горстку людей, выживших после крушения фрегата "Медуза". Корабль сел на мель, для спасения смастерили плот, который буксировали шлюпки с членами экипажа. Но, видя панику среди пассажиров, капитан велел обрубить тросы. Лодки уплыли, а на плоту развернулась отчаянная борьба за выживание. За 13 дней из 150 человек осталось всего 15. Жерико смог живописать весь ужас ситуации, чем изрядно шокировал современников.

Фото: Архив театра "Мечтатели"
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Павел Глухов не пытался повторить этот успех и создать на сцене атмосферу отчаяния. Он прочел историю "Медузы" как метафору общественной жизни с ее вечной борьбой за место под солнцем, низменными страстями и их преодолением. На фоне призрачно-красивых волн, бликов, водорослей и золотых рыбок (свет - Татьяна Мишина, видео - Алексей Бычков) конфликты героев бередят, но не леденят душу: даже подлые поступки выглядят органичной частью земной круговерти. В финале выжившие бегут на месте - технично, захватывающе быстро и изнурительно долго, вводя зрителя в легкий транс.

- Нам кажется, что спектакли, вошедшие в "Воронежский кейс", прямо или косвенно связаны с той атмосферой открытости и обмена идеями, которая сложилась в последние годы между Воронежем и другими российскими и зарубежными театральными центрами, - отметили в дирекции фестиваля.

Прямая речь

Михаил Бычков, худрук Платоновского фестиваля искусств:

- Проект "Воронежский кейс" будет жить, но мы его обязательно доработаем. Надеемся, что следующий фестиваль пройдет в 2021 году традиционно в начале июня и нам удастся не только привезти часть отмененных зарубежных спектаклей, но и обновить и расширить программу.

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