В этом году впервые в рамках Платоновского фестиваля появился проект "Воронежский кейс". В него вошли восемь наиболее ярких местных постановок. В новом театральном сезоне у воронежцев и гостей города есть возможность увидеть их в театрах. "РГ" побывала на двух премьерах.

За артистами в "Двенадцатой ночи" не закреплены роли, и это делает каждый показ непохожим на предыдущий. Фото: Андрей Парфенов

Открыл "Воронежский кейс" на Платоновфесте премьерный спектакль Никитинского театра "Двенадцатая ночь, или Как угодно" в постановке лауреата премии "Золотая маска" Юрия Муравицкого - уроженца Воронежа, окончившего местный институт искусств.

Спектакль по пьесе Шекспира Юрий Муравицкий поставил по законам площадного театра. Здесь не стоит ждать психологизма, все чувства, эмоции и переживания - напоказ. Действие спектакля происходит в песочнице, которая расположилась прямо в центре сцены.

Актеры гримируются при входе в театр, нанося на лицо белую пудру, которая сглаживает различия и делает всех похожими. В зале с помощью жребия зрители решают, кому из актеров какая достанется роль. Все "как угодно": мужчины могут играть женские роли, как это было в театре шекспировского времени, а женщинам зачастую выпадают мужские. То есть каждый раз это новый спектакль.

В этой постановке актеры не вживаются в роль, а выступают скорее шутами. И этот шутовской формат площадного театра позволяет артистам забывать текст. В любой момент они могут обратиться к коллегам за подсказкой и продолжить пафосную речь. Это вызывает еще больше веселья у зрителей.

Кстати, первые минут 20 в зале очень тихо, зрители пытаются понять правила игры в этой песочнице. Большинство не привыкли, что в театре можно громко хохотать и аплодировать в любой момент. Однако спустя время практически все активно включаются в игру.

И вот на пике веселья режиссер все же добавляет психологизма в постановку. Хэппи-энд уже не кажется таким радостным. Оказывается, что и в театре-песочнице возможны настоящие боль и страдание.

Спектакли "Воронежского кейса" передают фестивальную атмосферу открытости и обмена идеями

- В жизни мы все время играем в какие-то игры, меняемся ролями, но часто за этими играми пропускаем какие-то важные вещи, которые потом приводят к неожиданным и иногда драматическим последствиям. Вот о чем я думал, когда мы работали над спектаклем. Но какой эффект это произведет в итоге, предугадать сложно, - рассказывает режиссер Юрий Муравицкий.

Камерный театр представил для "Воронежского кейса" премьеру пластического спектакля Павла Глухова "Плот Медузы". Напомним, здесь есть своя танцевальная труппа, что для драматического коллектива редкость, и специализируется она на современной хореографии.

"Плот Медузы" и названием, и сюжетом отсылает к известному романтическому полотну французского художника Теодора Жерико (1819). Тот очень натуралистично изобразил горстку людей, выживших после крушения фрегата "Медуза". Корабль сел на мель, для спасения смастерили плот, который буксировали шлюпки с членами экипажа. Но, видя панику среди пассажиров, капитан велел обрубить тросы. Лодки уплыли, а на плоту развернулась отчаянная борьба за выживание. За 13 дней из 150 человек осталось всего 15. Жерико смог живописать весь ужас ситуации, чем изрядно шокировал современников.

Павел Глухов не пытался повторить этот успех и создать на сцене атмосферу отчаяния. Он прочел историю "Медузы" как метафору общественной жизни с ее вечной борьбой за место под солнцем, низменными страстями и их преодолением. На фоне призрачно-красивых волн, бликов, водорослей и золотых рыбок (свет - Татьяна Мишина, видео - Алексей Бычков) конфликты героев бередят, но не леденят душу: даже подлые поступки выглядят органичной частью земной круговерти. В финале выжившие бегут на месте - технично, захватывающе быстро и изнурительно долго, вводя зрителя в легкий транс.

- Нам кажется, что спектакли, вошедшие в "Воронежский кейс", прямо или косвенно связаны с той атмосферой открытости и обмена идеями, которая сложилась в последние годы между Воронежем и другими российскими и зарубежными театральными центрами, - отметили в дирекции фестиваля.

Прямая речь

Михаил Бычков, худрук Платоновского фестиваля искусств:

- Проект "Воронежский кейс" будет жить, но мы его обязательно доработаем. Надеемся, что следующий фестиваль пройдет в 2021 году традиционно в начале июня и нам удастся не только привезти часть отмененных зарубежных спектаклей, но и обновить и расширить программу.