Власти рассказали подробности эвакуации жителей из-за взрывов под Рязанью

В Рязанской области несколько сотен человек эвакуировали из населенных пунктов около полигона, где произошли взрывы. По информации на 18:00 известно о двух пострадавших от взрывов, сообщили в региональном правительстве.

Два человека - мужчина и женщина, получившие травмы в результате взрывов, были доставлены в Скопинскую районную больницу. Медики оценивают их состояние, как тяжелое и средней тяжести. По информации ТАСС со ссылкой на экстренные службы, всего к медикам обратились шесть человек.

В эвакуированном поселке Желтухинский создан оперативный штаб. В работе штаба принимает участие губернатор области Николай Любимов. Жителей из Желтухино эвакуировали в школу поселка Вослебово. Сейчас в ней находятся сто человек, среди которых девять детей. В этой же школе находятся девять военнослужащих воинской части. Еще 48 человек разместят в эвакопунктах в райцентре Скопин - в школе № 3 и на лыжной базе.

Жителей деревень Лыково, Нагорное, Александрово, Чирково Ряжского района вывозили на автобусах ПАЗ, сообщили в местной администрации. Многие уезжали на собственном транспорте. Эвакуированных разместили в Ряжске - в колледже, спорткомплексе "Флагман" и Центре внешкольной работы.