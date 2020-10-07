МЧС направило на военный склад под Рязанью авиацию и пожарный поезд

МЧС направило авиацию и пожарный поезд для тушения пожара на военном складе под Рязанью, сообщает пресс-служба ведомства.

"На место направлены силы и средства местного пожарно-спасательного гарнизона и пожарный поезд. В готовность приведен самолет Ил-76 МЧС России", - сообщили в МЧС. Также к месту возгорания направлен пожарный поезд. Одновременно спасатели приступили к эвакуации местных жителей из 10 близлежащих поселков.

По данным МЧС, из-за потенциальной угрозы с разлетом осколков полностью перекрыто движение по трассе Р-22 "Каспий". К реагированию привлечены 40 человек и 14 единиц техники.