Минобороны: Частота взрывов на полигоне под Рязанью снижается

Количество сил и средств для тушения пожара на складах боеприпасов в Рязанской области увеличено. Для ведения разведки МЧС готовит беспилотники.

Так, на месте складов боеприпасов в Рязанской области только от МЧС работает более 430 человек, 57 единиц техники и пожарный поезд, а группировка Минобороны состоит из 189 военнослужащих, четырех самолетов Ил-76, трех вертолетов Ми-8 и еще 38 единиц спецтехники.

Как сообщили в МЧС, помимо уже работающих на пожаре людей и техники в готовность приведены специалисты Центра "Лидер", а также Ногинский и Тульский спасательные центры. Среди них есть пиротехники и кинологи для минно-розыскных работ. Также готовы вылететь самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8. При надобности могут быть задействованы еще три пожарных поезда.

В настоящее время основные силы МЧС брошены на эвакуацию людей и защиту жилья. Работам присвоен третий номер сложности. Людей вывозят в безопасную зону за пять километров от эпицентра взрывов.

По информации Минобороны, интенсивность взрывов снижается. Так, сейчас взрывы раздаются с интервалом в десять минут, из чего специалисты делают осторожный вывод, что количество "складских групп" в эпицентре взрыва снижается.

Работы по локализации пожара продолжаются. С людьми работают психологи. Открыт телефон "горячей линии":+74912257290.