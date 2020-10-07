Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-полицейского, проходящего по делу Голунова

Мосгорсуд признал законным продление ареста бывшему начальнику отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Игорю Ляховцу. Он проходит по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств в отношении журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

"Постановление Басманного суда оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - огласила решение судья.

Ранее районный суд продлил срок ареста Ляховцу до 7 декабря. В апелляции экс-полицейский просил изменить меру пресечения. В ходе заседания он заявил, что "решение первой инстанции является основанным на пустых, голословных доводах следствия". "Нет никаких оснований меня содержать в СИЗО. Просто кто-то исполняет определенную политическую волю", - сказал он.

Напомним, 29 июля Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении экс-полицейских, предъявив им обвинение в окончательной редакции. Суд обязал обвиняемых и их защиту ознакомиться с уголовным делом до 5 октября.

Сегодня также появилась информация, что в крови Голунова якобы был обнаружен амфетамин. Как сообщает агентство, представитель журналиста опроверг данные сообщения.