На воронежца завели дело за избиение двухлетнего пасынка

Воронежские следователи возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего горожанина. Мужчину подозревают в истязании малолетнего (статья 117 УК РФ).

По версии следствия, в течение нескольких месяцев мужчина систематически избивал и унижал двухлетнего пасынка.

- 6 октября у себя дома в переулке Ольховый подозреваемый нанес ребенку не менее двух ударов рукой по голове, ударил головой об лавку. Мальчика с травмами доставили в больницу, - рассказали в региональном управлении СК РФ.

Отчим задержан, с ним работают следователи. В ближайшее время суд выберет для него меру пресечения.