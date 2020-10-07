Взрывы на aртиллерийских складах гремели 7 октября в Рязанской области. Пожар на территории хранилища боеприпасов, по информации пресс-службы Западного военного округа, начался около 13.20 из-за травяного пала.

По информации военных, порывом ветра огонь с загоревшейся травы перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Склад расположен в лесистой местности, и пожарному расчету воинской части остановить огонь не удалось. На территории части происходят "отдельные взрывы боеприпасов". Местные же жители поселка Желтухино оптимизма военных не разделяют. Воинская часть располагается примерно в трех километрах. По словам местных жителей, в домах взрывной волной выбило стекла в окнах, а взрывы было слышно каждые 10 минут.

На место ЧП выехал вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков, он провел оперативное совещание с представителями всех ответственных ведомств. Как отмечают в правительстве региона, прежде всего начали эвакуировать детей. Уже к 16.00 из Желтухина были вывезены 130 школьников и 16 дошкольников, затем автобусы вернулись за взрослыми.

Помимо Желтухина Скопинского района эвакуируют жителей соседнего Ряжского района. Вывозят людей из населенных пунктов Лыково, Нагорное, Александрово, Чирково и других. Всего же, как сообщили в региональном главке МЧС, вывезено более 1600 человек.

Между тем

Вот как ситуацию на армейском арсенале прокомментировали в пресс-службе Западного военного округа. Там сообщили, что в тушении пожара на территории склада хранения боеприпасов в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области задействовано до 10 единиц специальной военной техники, в том числе два пожарных танка, два специальных бронированных пожарных автомобиля, пять пожарных машин, а также около 70 военнослужащих.

"Для борьбы с огнем привлечено шесть пожарных расчетов подразделений МЧС. В готовности к вылету в район возгорания находятся три вертолета Ми-8 армейской авиации ЗВО, оборудованных водосливными устройствами ВСУ-5", - отметили военные.

К месту тушения пожара прибыл специальный пожарный поезд РЖД. Его специалисты после оценки ситуации совместно с пожарными расчетами Минобороны России и МЧС приступили к его ликвидации.

Туда же вылетела комиссия Западного военного округа под руководством заместителя командующего ЗВО по материально-техническому обеспечению.

В Минобороны России также сообщили, что ведомство усиливает группировку авиатехники для тушения пожара. В готовности к перебазированию из Псковской и Тверской областей на один из аэродромов в Рязанской области находятся четыре военно-транспортных самолета Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2.

Подготовил Юрий Гаврилов