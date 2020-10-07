Огонь после взрыва боеприпасов под Рязанью дошел до деревни Кузьминка-2

Огонь от пожара на хранилище артиллерийских боеприпасов под Рязанью распространился до деревни Кузьминка-2. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Шелемишевского поселения Романа Захарова.

Напомним, пожар произошел на складе в деревне Желтухино около 13.20. Причиной ЧП стал пал сухой травы: порывом ветра огонь перекинуло на площадку хранения боеприпасов, которая расположена в лесистой местности.

Для тушения привели в готовность самолет-танкер Ил-76 и пожарный поезд. Автомобильное движение по трассе "Каспий" перекрыто. Из зоны ЧП эвакуируют местных жителей.