Под Рязанью из-за взрывов эвакуируют пять населенных пунктов

В Рязанской области из-за взрывов на территории хранилища артиллерийских боеприпасов началась эвакуация жителей пяти населенных пунктов из двух районов области. Первыми начали вывозить детей, сообщил "РГ" пресс-секретарь губернатора Денис Арапов.

На место ЧП выехал вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков, где провел оперативное совещание с представителями всех ответственных ведомств. Как отмечают в правительстве региона, прежде всего начали эвакуировать детей . Уже к 16 часам из поселка Желтухино, расположенного в трех километрах от воинской части, были вывезены 130 школьников и 16 младших детей. Затем автобусы вернулись за взрослыми. Все эвакуированные из Желтухино сейчас находятся у родственников.

Помимо Желтухино Скопинского района эвакуируют жителей соседнего Ряжского района. Вывозят людей из населенных пунктов Лыково, Нагорное, Александрово, Чирково. В общей сложности эвакуировано порядка 1600 человек из 14 населенных пунктов, сообщили ТАСС в МЧС России.

В настоящее время приостановлено движение транспорта по федеральной трассе "Каспий". Временно закрыты две автозаправочные станции на участке трассы вблизи территории, где происходят взрывы.

Склады с боеприпасами в Рязанской области загорелись около 13:20 из-за травяного пала. По информации военных, порывом ветра огонь с загоревшейся травы перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Пока огонь потушить не удалось