Под Рязанью из-за загоревшихся боеприпасов эвакуируют жителей

В Рязанской области из-за взрывов боеприпасов на загоревшемся хранилище эвакуировали жителей ближайших деревень. Об этом сообщил ТАСС глава Шелемишевского сельского поселения.

По информации главы сельского поселения Романа Захарова, эвакуируют жителей поселка Желтухино. Воинская часть располагается примерно в трех километрах от населенного пункта. Глава поселения также добавил, что в Желтухино в домах взрывной волной выбило стекла в окнах. Жителей вывозят автобусами.

Пожар на территории хранилища артиллерийских боеприпасов, по информации пресс-службы Западного военного округа, начался около 13:20 из-за травяного пала.

Кстати, в Рязанской области с 28 сентября по 4 октября, по информации регионального главка МЧС, ликвидировано 30 техногенных пожаров и 163 загорания сухой травы.