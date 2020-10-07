Под Рязанью взорвались склады боеприпасов

В Рязанской области загорелось хранилище артиллерийских боеприпасов. По информации пресс-службы Западного военного округа, пострадавших нет, угрозы населенным пунктам тоже нет.

Пожар на складе хранения боеприпасов в районе деревни Желтухино в Рязанской области начался около 13:20, сообщили в пресс-службе ЗВО. Причина возгорания - травяной пал. Порывом ветра огонь с загоревшейся травы перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Уточняется также, что склад расположен в лесистой местности.

Пожарному расчету воинской части остановить огонь пока не удалось. В пресс-службе отмечают также, что на территории части происходят "отдельные взрывы боеприпасов".