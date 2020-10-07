Под Воронежем произошел крупный разлив нефтепродуктов

Разлив нефтепродуктов площадью 7500 квадратных метров в реках Воронеж и Усмань в Воронежской области зафиксировали инспекторы Росприроднадзора.

Нефтяное пятно начинается от затона, в котором стоит земснаряд, и продолжается с перерывами до впадения Усмани в Воронеж. На 700 метров ниже по течению экологи обнаружили обширную масляную пленку, затянувшую все русло. В воздухе также ощущался запах дизельного топлива.

- Собственник земснаряда рассказал, что утром 5 октября на судне произошел пожар. Документы на земснаряд и разрешение на работы сгорели, - рассказали в региональном управлении Росприроднадзора.

Последствия разлива ликвидировало МЧС. Экологи начали административное расследование как по факту загрязнения реки, так и о размещении в ней земснаряда.