В Балашихе налетчик, избив водителя, угнал такси

Нападение произошло на улице Керамическая. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона "Железнодорожный" МУ МВД России "Балашихинское" обратился водитель такси с заявлением о том, что неизвестный мужчина угнал его автомобиль.

Водитель такси, выполняя заказ, подъехал к одному из домов. Заметив, что клиент находится в состоянии алкогольного опьянения, он отказал ему в поездке. После этого, злоумышленник ударил водителя, вытащил его из салона и уехал.

Был объявлен план "Перехват". Участковый уполномоченный полиции недалеко от места преступления обнаружил угнанную машину и задержал находящегося в салоне мужчину. Железнодорожным городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключение под стражу.