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07.10.2020 08:58
Рубрика: Происшествия

В Балашихе налетчик, избив водителя, угнал такси

Текст: Михаил Фалалеев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Нападение произошло на улице Керамическая. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона "Железнодорожный" МУ МВД России "Балашихинское" обратился водитель такси с заявлением о том, что неизвестный мужчина угнал его автомобиль.

Фото: iStock
В Петербурге угнали машину со спящими пассажирами

Водитель такси, выполняя заказ, подъехал к одному из домов. Заметив, что клиент находится в состоянии алкогольного опьянения, он отказал ему в поездке. После этого, злоумышленник ударил водителя, вытащил его из салона и уехал.

Был объявлен план "Перехват". Участковый уполномоченный полиции недалеко от места преступления обнаружил угнанную машину и задержал находящегося в салоне мужчину. Железнодорожным городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключение под стражу.

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