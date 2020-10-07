В Калужской области живодер забил собаку до смерти

Под Калугой убили собаку с особой жестокостью. Полицией возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными", сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии полицейских, мужчина обратился к знакомому жителю горда Жиздра с просьбой помочь избавиться от собаки. Тот согласился и забрал пса. Потом отвел собаку в лес, где подвесил ее на дерево. Он избил животное, после чего ушел.

Местные жители заподозрили неладное, поскольку мужчина вышел из леса без собаки. Прочесав лес, они обнаружили животное и попытались спасти. Люди вызвали на место полицию и ветеринара, но спасти собаку не удалось, через некоторое время она скончалась от полученных травм.

Как сообщили в межрайонном отделе полиции "Людиновский", устанавливаются все нюансы случившегося, расследование уголовного дела продолжается.