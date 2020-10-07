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07.10.2020 22:44
Рубрика: Общество

Резервы кончаются

Первых пациентов принял госпиталь в Крылатском
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 227(8281)
Еще один временный госпиталь в столице по лечению больных с коронавирусом принял вчера первых пациентов. Об этом сообщил "РГ" главный врач городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова Андрей Шкода.

- С первыми пациентами уже активно ведется работа, - сказал Андрей Шкода. - Всем поступившим заводятся электронные медкарты, выдаются браслеты с QR-кодом, отсканировав которой медики быстро получат доступ ко всем медданным пациента. Такой подход поможет врачам отслеживать состояние здоровья, быстрее делать назначения.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Вице-мэр Ракова рассказала об оснащении временных госпиталей

На площади 23,4 тысячи квадратных метров разместилось 1347 инфекционных коек и 42 койки интенсивной терапии. Напомню, решение об открытии двух временных госпиталей - в Сокольниках и в Крылатском, было принято накануне в связи ростом заболеваемости коронавирусом. Ситуацию в городе "Российской газете" прокомментировал Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач КДП № 121. Он рассказал:

- В столице выявляется ежедневно более 3-4 тысяч заболевших. Число новых случаев за неделю выросло на 78%. Вслед за ростом числа заражений предсказуемо пошла вверх и динамика госпитализаций - более 6 тысяч в неделю. Увеличивается количество людей, переносящих COVID-19 в тяжелой форме, - более 1,5 тысячи человек в сутки. Доля детей среди заболевших впервые превысила 19%, а пожилых людей - 20-25%. Весной, когда эти показатели были на таком же высоком уровне, люди относились к ситуации серьезнее. Сейчас горожане расслабились, большинство людей считают, что ношение масок и социальное дистанцирование не нужны. Но это ошибочное мнение, вирус не стал слабее или менее опасным. Угроза заболеть, в том числе заболеть в тяжелой форме, никуда не исчезла. Сейчас в Москве есть резервы на случай роста заболеваемости коронавирусом, но они не бесконечны. Если жители не начнут соблюдать меры безопасности, носить маски, по возможности оставаться дома, резервы начнут быстро заканчиваться. Мы, врачи, каждый день сталкивающиеся с коронавирусом, как никто другой понимаем необходимость соблюдать рекомендуемые меры эпидбезопасности и просим москвичей более ответственно относиться к своему здоровью.

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