В Москве вор украл из квартиры сумки на 17 млн рублей

О крупной краже заявила 51-летняя жительница Раменского района Москвы. В пресс-служба УВД по ЗАО сообщили, что по словам заявительницы, вернувшись домой, она обнаружила, что из ее квартиры, расположенной на Мичуринском проспекте, пропали дорогостоящие сумки различных брендов. Общий материальный ущерб составил более 17 миллионов рублей.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Раменки Москвы задержали 22-летнего неработающего молодого человека. Злоумышленник, находясь в квартире в гостях у родственника заявительницы, воспользовался удобным моментом и тайно похитил сумки. Похищенным мужчина частично распорядился по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ "Кража". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.