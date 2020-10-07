В начале осени новостные ленты запестрели сообщениями о нападениях бродячих собак на жителей Орла.

Собака, которая агрессивна в стае, после отлова в вольере обычно ведет себя совершенно спокойно. Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

3 сентября из травмпункта городской больницы им. С. П. Боткина дежурный доктор прислал орловскому корреспонденту "РГ" фото молодого человека, на котором места живого не было: вся задняя поверхность тела от щиколоток до плеч была нещадно искусана и исцарапана.

Пострадавший рассказал, что напавшую на него стаю видел и раньше на перекрестке улиц Бурова и Раздольной: "В то утро, в полпятого, я шел на работу. Собаки лежали, я прошел мимо и вдруг почувствовал, что меня схватили зубами за левую икру. И тут же сзади кинулись еще несколько собак, сбили с ног и начали меня рвать. Спасло то, что с собой был обед в пакете, - кинул им в собак, некоторые отвлеклись, я вскочил на ноги, стал отбиваться и звать на помощь. Из двора дома выбежали несколько женщин с палками, прогнали собак, вызвали скорую. Я им обязан жизнью. Бродячие псы порвали всю одежду в клочья, телефон так и остался где-то там, на асфальте. Пришлось написать заявление в прокуратуру Северного района".

Заведующий травмпунктом больницы им. С. П. Боткина Лев Едидович рассказал, что горожане все чаще приходят за помощью после нападения собак. По журналу, в котором фиксируют обращения пострадавших, видно, что проблемы на перекрестке Бурова - Раздольная начались еще 4 июня, когда собаки напали на девушку.

- Потом было затишье, а 31 августа еще один человек пострадал на том же месте. 3 сентября мы получили сразу три случая, а 4-го - еще двое покусанных, и все одной и той же стаей. Со слов пострадавших, у многих собак в ушах бирки. Люди поступают с множественными укусами, видно, что их рвали, грызли, синяков и царапин не сосчитать. Я думаю, если бы на месте взрослого оказался ребенок, дело кончилось бы трагедией, - заключил Лев Едидович.

Врачи просят горожан не молчать и писать обращения в прокуратуру. Рядом лес, осенью возможны вспышки бешенства среди диких животных. От них могут заразиться и бродячие собаки, и тогда ситуация будет развиваться по очень плохому сценарию.

Жители опасаются за свое здоровье и жизнь, выбирают обходные маршруты, дети перестали гулять во дворах, где бегает стая. Многие требуют немедленного отлова и даже уничтожения собак.

Врачи просят горожан не молчать и обязательно писать обращения в прокуратуру

В природе собачья жизнь - жизнь стайная, в которой существуют отношения иерархии и доминирования, социальные связи. Стая живет, охотится, защищает свою территорию, обороняется от врагов. По последним данным европейских ученых, именно борьба за лидерство в стае становится причиной агрессивного поведения собак. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев поясняет, что бродячие собаки зачастую нападают, "если вожак стаи решит, что может укрепить свой авторитет, расправившись с человеком как с легкой добычей".

В 2018 году в России был принят Федеральный закон N 498 "Об ответственном обращении с животными", который запретил усыплять бродячих собак. Однако события стали развиваться не совсем так, как должно быть в цивилизованном мире.

Ветеринары считают, что прививки, чипирование и стерилизация, которые проводят собакам после отлова по заявкам граждан, не могут повлиять на агрессию животных, сбившихся в стаю. А ведь по ФЗ N 498 после этих ветеринарных мероприятий четвероногих снова отпускают в "прежнюю среду обитания".

Именно так получилось и со стаей на Бурова: затишье с июня по конец августа объяснялось тем, что животные были отловлены и находились в приюте.

- В России нет методики определения агрессивного поведения бездомного животного. Признаки реальной угрозы человеку от безнадзорной собаки определяются ветеринарным врачом, сотрудником приюта. Но собака, которая агрессивна на улице, в стае, после отлова в вольере ведет себя совершенно спокойно. И значит, по закону нет причин ее не выпустить, - пояснил начальник управления ветеринарии Орловской области Алексей Максимовский.

При этом ветеринары отмечают: мониторинг бездомных животных ведется лишь с посредством постановки отловленных собак на учет. А это значит, что те, кого не отловили, в статистику не попадают. При этом число покусанных горожан растет. То есть в реальности управление ветеринарии не знает, сколько бродячих собак живет в Орле и области. По оценкам компании "Экосервис", которая в Орле отлавливает, прививает и стерилизует животных, бродячих собак в городе может быть до трех тысяч.

Что касается перекрестка Бурова и Раздольной, стая там насчитывает 35 голов. Большинство ранее были привиты, чипированы и стерилизованы.

- С марта по июль в этом месте мы отловили 30 собак. Они живут в гаражном кооперативе: местные им построили целый городок, постоянно кормят, - рассказали в "Экосервисе".

У данной компании есть два небольших приюта под Орлом - оба переполнены. Такие же печальные дела и у частных приютов: бездомных и брошенных животных столько, что добровольцы не справляются.

Руководитель орловского кинологического клуба "Алиса" Валерия Салькова уверена, что проблемы с бездомными животными должны решаться профессионалами и на законодательном уровне. Но закон должен быть обеспечен средствами и условиями для его исполнения.

- В сложившейся обстановке бездомные собаки, ведущие себя агрессивно, и бездействующая власть могут толкнуть горожан на самые крайние меры: животных либо отстреляют, либо отравят. А параллельно пострадают и домашние собаки, потому что могут подобрать яд. Люди будут вынуждены защищать себя и своих детей, нарушая закон. Потом на два-три года станет тихо, пока не подрастет новое поколение бродячих собак, - поясняет Валерия Салькова.

Сотрудники "Экосервиса" придерживаются той же позиции: отлов животных и возвращение их в среду обитания - бумеранг, который будет летать бесконечно.

Поскольку в Орловской области было зафиксировано немало случаев нападения на людей именно чипированных собак, управление ветеринарии направило в адрес Минприроды, а также депутата ГД РФ Николая Валуева письмо, в котором предложило отменить установленный ФЗ N 498 метод отлова и выпуска бродячих собак на прежние места обитания и вернуть эвтаназию для агрессивных животных.

Но закон, на принятие которого ушло столько сил, вряд ли удастся изменить, а делать что-то надо уже сейчас: зима близко, собаки в отсутствие достаточного количества пищи становятся злее.

Кто приютит четвероногих?

Как сообщает Орловский природоохранный межрайонный прокурор Ирина Булгакова, еще в июле 2018 года суд возложил на правительство Орловской области и региональное управление ветеринарии обязанность в течение трех месяцев организовать приют для безнадзорных животных. В октябре 2018 года в их отношении судебные приставы возбудили исполнительные производства, поскольку приют так и не был организован.

- Решение суда по сей день не исполнено, а имеющиеся приюты не позволяют разместить в них необходимое количество животных, - комментирует Ирина Булгакова.

По информации управления ветеринарии, сейчас идет передача ему в собственность участка земли и большого помещения на территории Спецавтобазы. Процесс займет пару месяцев. Затем ветеринары должны будут привести здание в порядок и организовать городской приют. Многое зависит от выделенной из бюджета суммы на это благое дело.

Между тем Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело в отношении компании "Экосервис", которая, по мнению правоохранителей, не рассмотрела вовремя заявки горожан, не отловила бродячих животных, а в результате "систематически происходили нападения стаи собак на местных жителей".