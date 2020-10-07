В Подмосковье на трассе "Дон" у водителя изъяли два килограмма наркотиков

Улов наркотиков в особо крупном размере - более 2 кг - обнаружили на автодороге М-4 "Дон" сотрудники ОМВД России по городскому округу Кашира и 16 батальона 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

За рулем автомобиля находился 28-летний уроженец Вологды, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В ходе досмотра салона полицейские обнаружили 4 свертка, содержимое которых по результатам химического исследования оказалось наркотическим средством - метилэфедроном, общей массой более 2 кг. Груз перевозился из тайника Коломенского городского округа для помещения в тайник в Белгороде.

В результате возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 228.1 УК РФ "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

По постановлению Каширского городского суда подозреваемый заключен под стражу.