В Рязанской области из-за взрывов на полигоне введен режим ЧС

В Рязанской области из-за пожара на территории складов хранения боеприпасов введен режим ЧС. Об этом сообщил лава региона Николай Любимов.

- Ситуация пока сложная, потому что непонятно, сколько времени будет продолжать детонировать боеприпасы. Самое главное - безопасность людей, их эвакуация и размещение под контролем, - подчеркнул губернатор, прибывший на место ЧП вместе с заместителем министра обороны России Дмитрием Булгаковым.

Количество пострадавших от взрывов на полигоне увеличилось. По информации регионального минздрава, по состоянию на 20.00 в больницах находятся пятеро пострадавших. Это мужчина и женщина в Скопинской ЦРБ и еще трое - в Ряжском ММЦ. Состояние госпитализированных - разной степени тяжести, один человек находится в реанимации.

Губернатор рассказал, что в результате пожара в воинской части сгорели девять домов, которые находились ближе всего к складам боеприпасов. Есть поврежденные дома и в военном городке Желтухино.

- По поручению главы МЧС России Евгения Николаевича Зиничева группировка, задействованная в тушении пожара и его локализации, будет усилена при поддержке других субъектов РФ, - сказал Николай Любимов. - Самое главное сейчас обезопасить людей. Режим ЧС уже введен. Подключаем все сила и средства. Все службы работают качественно и оперативно.