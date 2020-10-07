Вице-мэр Ракова рассказала об оснащении временных госпиталей

Временные госпитали для лечения больных коронавирусом являются современными цифровыми клиниками, которые создавались специально для работы с пациентами с COVID-19. Использование таких госпиталей позволит не сокращать объемы плановой медицинской помощи в столице. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она рассказала: "В весенний период нам пришлось перепрофилировать основную массу коечного фонда под борьбу с коронавирусом. Однако медицинская помощь нужна не только пациентам с COVID-19, но и другим соматическим больным, и в городе их не стало меньше. Поэтому мы приняли решение создать временные госпитали, которые позволяли бы нам в случае необходимости оперативно их разворачивать и также оперативно консервировать, не неся постоянные издержки. В то же время все городские клиники работают в обыкновенном плановом режиме и оказывают необходимую экстренную и плановую медицинскую помощь".

Кроме того, большинство стационаров очень сложно адаптировать под требования инфекционной больницы. Временные госпитали изначально планировались для работы в условиях новой коронавирусной инфекции. В их создании принимали участие врачи, которые имеют большой опыт и понимают, что необходимо пациентам и медицинскому персоналу, чтобы работа была максимально эффективной. Планировка помещений предполагает широкие коридоры и возможность свободного проезда. Ракова отметила: "Понимая, что это для нас новое пространство, и здесь по-другому надо организовывать и контроль за пациентами, и скорость принятия управленческих решений, мы реализуем здесь технологию цифрового госпиталя".

Во временных госпиталях нет бумажного документооборота: медицинские карты ведутся только в электронном виде. У каждого пациента есть браслет с QR-кодом, привязанным к электронной медкарте, а медицинский персонал работает с планшетами. Так все данные о человеке в режиме онлайн становятся доступны медикам для оперативного принятия решений. Медсестры следят за всеми назначениями, подносят планшет к браслету конкретного пациента.

"Эти данные автоматически отражаются у врача уже не в "красной" зоне. И они видят динамику у человека и могут более оперативно принимать любые решения, связанные с изменением тактики лечения. Снимки КТ, рентген и электрокардиограммы также цифровые. Они автоматически отправляются в центры компетенций за пределами госпиталя, и уже обратно в электронную карту поступает полная расшифровка", - добавила вице-мэр.

Палаты пациентов во временных госпиталях оборудованы кнопкой вызова медперсонала и снабжены подачей медицинских газов.

"Кислород, подведенный к каждой койке, - это была мечта каждой больницы, потому что основная помощь при таких заболеваниях - это кислород. Сейчас у нас нет никаких проблем - каждая койка оснащена кислородом, необходимыми флоуметрами, масками, никаких ограничений нет", - сообщила Анастасия Ракова.

Госпитали оборудованы необходимым оборудованием для высокоточной диагностики: компьютерными томографами, рентгенами, кардиографами, УЗИ, пульсоксиметрами. Сформированы полноценные палаты интенсивной терапии с аппаратами искусственной вентиляции легких.

При существенном ухудшении состояния пациента дежурящие бригады в течение 10-15 минут доставят его на базу основной больницы, которая имеет серьезную реанимационную службу. В лаборатории при временном госпитале будут проводить исследования биоматериала.

Палаты временных госпиталей организованы как замкнутое пространство, в рамках которого есть своя медсестра. Такой принцип позволяет создать формат личного пространства в имеющихся условиях.

Для большего комфорта все пациенты обеспечиваются специальными наборами-косметичками со всем необходимым, включая индивидуальные предметы гигиены.

Для пациентов и родственников будет работать колл-центр. По телефону горячей линии близкие люди смогут узнавать о самочувствии пациентов, проходящих лечение во временном госпитале.

Также пациенты получают цифровые планшеты и персональные наушники на все время пребывания. На каждом девайсе установлен развлекательный контент для чтения книг, просмотра фильмов и прослушивания музыки. Приложение мультимедийного сервиса Okko со специальным промокодом дает доступ к более чем 50 тысяч единиц развлекательного и образовательного контента. Бесплатный доступ к своей библиотеке, где собрано больше миллиона книг и аудиокниг на 14 языках, предоставил сервис Bookmate.

В павильонах, которые находятся рядом с госпиталем в Сокольниках, организован обсервационный центр. В нем будут размещать для временного проживания заболевших, не нуждающихся в стационарной медицинской помощи, которые не имеют возможности соблюдать режим самоизоляции на дому.

Для любителей печатной литературы в "тихих" гостиных обсервационного центра есть библиотека с бестселлерами. Еженедельно будет обновляться и подборка журналов.

В гостиной есть телевизоры и настольные игры. В досуговых зонах будут проходить групповые мероприятия от преподавателей "Московского долголетия" в онлайн-режиме. При необходимости будут организованы консультации с психологами.

Сейчас в столице работает два временных госпиталя - в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" и ледовом дворце "Крылатское".

"У нас на сегодняшний день есть еще два центра, которые мы, если потребуется, в ближайшее время откроем. Это торговый центр "Москва" - он законсервирован, сейчас идет работа по формированию коллектива и расконсервированию этого госпиталя, и центр на ВДНХ. Более того, мы пытаемся сформировать еще один тип временных госпиталей на базе редеров - таких временных конструкций, которые могут существовать достаточно длительный период, до 10 лет", - рассказала вице-мэр.